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Российский «Маршал Шапошников» получит стелс-пушку

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Источник изображения: Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» проекта 1155 Тихоокеанского флота России, в настоящее время находящийся на ремонте, вместо двух носовых 100-миллиметровых орудий АК-100 получит 100-миллиметровую артиллерийскую установку А-190-01, выполненную по стелс-технологии, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

По данным издания, замена пушек «серьезно снизит видимость фрегата», поскольку «башня угловатой формы

[новой артиллерийской установки] хорошо рассеивает излучение радиолокаторов противника». Газета пишет, что модифицированная А-190-01 принята на вооружение восемь лет назад и к настоящему времени установлена на нескольких кораблях.

В мае 2014 года «Маршал Шапошников» прибыл в Аденский залив и приступил к несению антипиратской вахты, в частности, сопровождению конвоя гражданских судов до безопасных вод в Красном море.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-100
Проекты
пр. 1155
ТОФ
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