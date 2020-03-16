Российский «Маршал Шапошников» получит стелс-пушку

Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» проекта 1155 Тихоокеанского флота России, в настоящее время находящийся на ремонте, вместо двух носовых 100-миллиметровых орудий АК-100 получит 100-миллиметровую артиллерийскую установку А-190-01, выполненную по стелс-технологии, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

По данным издания, замена пушек «серьезно снизит видимость фрегата», поскольку «башня угловатой формы

[новой артиллерийской установки] хорошо рассеивает излучение радиолокаторов противника». Газета пишет, что модифицированная А-190-01 принята на вооружение восемь лет назад и к настоящему времени установлена на нескольких кораблях.

В мае 2014 года «Маршал Шапошников» прибыл в Аденский залив и приступил к несению антипиратской вахты, в частности, сопровождению конвоя гражданских судов до безопасных вод в Красном море.