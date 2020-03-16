"Никакого плана "Б»: США остаются без бомбардировщиков

В США заявили об острой нехватке стратегических бомбардировщиков

Боевой состав стратегических бомбардировщиков в США слишком мал и продолжает уменьшаться. Чтобы поднять показатели боеспособности, американцам приходится списывать машины. При этом деньги на новые не выделяются, а программы по модернизации имеющихся отменяют.

Ситуация с парком американских бомбардировщиков в настоящее время находится в упадке, считает бывший заместитель начальника штаба ВВС США генерал Джон Майкл Ло.

В бюджетном запросе военно-воздушных сил США на 2021 финансовый год треть парка бомбардировщиков B-1 планируется вывести из боевого состава ВВС и списать.

Модернизация для повышения живучести стратегических бомбардировщиков B-2 «Спирит» отменена, а новый B-21 «Рейдер», пока даже через десять лет не сможет внести значительный вклад в повышение боевых и оперативных возможностей бомбардировочной авиации США, пишет Defense News.

«Достопочтенный B-52 требует новых двигателей и других обновлений, чтобы быть эффективными в условиях ведения современных боевых действий», - полагает Джон Майкл Ло.

Количество стратегических бомбардировщиков в строю в настоящее время самое минимальное за всю историю бомбардировочной авиации ВВС США. Однако потребность в боевых машинах этого типа растет с каждым годом, особенно в обширном и наиболее напряженном районе Индо-Тихоокеанского региона, убежден генерал.

Стратегические бомбардировщики являются предпочтительной системой оружия из-за их большой дальности полета и боевой нагрузки, полагает генерал.

В 1989 году в конце "холодной войны" и непосредственно перед войной в Персидском заливе в 1990 году в Америке было более 400 бомбардировщиков. После предложенных сокращений, озвученных за последнее время в США, в строю останется только 140 боевых машин.

Это снижение любопытно в свете недавних заявлений, подчеркивает Джон Майкл Ло. Прошлой осенью в документе «Военно-воздушные силы, в которых мы нуждаемся» лидеры ВВС США настаивали, что им нужно еще как минимум пять эскадрилий бомбардировщиков, то есть примерно 65 боевых машин этого типа. Только в прошлом месяце начальник штаба ВВС показал, что требуется «200 бомбардировщиков, из которых 145 будут B-21».

Эти цифры были подтверждены многочисленными аналитическими центрами США. К ним относятся MITER Corp., Центр стратегических и бюджетных оценок, RAND и Институт Митчелла.

В сегодняшней картине глобальных угроз стратегические бомбардировщики становятся «монетой королевства», утверждает Джон Майкл Ло.

У боевых машин этого типа двойная стратегическая роль. Воздушные дредноуты обеспечивают гибкое сдерживание своим ядерным потенциалом, заставляя вероятных противников дважды подумать, прежде чем начать ракетно-ядерный удар.

Стратегические бомбардировщики также играют одну из основных ролей в ходе осуществления операций с применением только обычных средств поражения.

В войнах, которые Соединенные Штаты вели на Ближнем Востоке, стратегические бомбардировщики B-1, B-2 и B-52 играли центральную роль в ударах по стационарным целям и непосредственной авиационной поддержке частей и соединений сухопутных войск, напоминает генерал.

Большая дальность полета и время пребывания в положении «дежурство в воздухе» в сочетании с большой бомбовой нагрузкой делают их предпочтительным оружием для военачальников, ведущих боевые действия в регионах Ближнего Востока и Тихого океана.

Всего один стратегический бомбардировщик B-2 может нести до 80 единиц высокоточного оружия, каждому из которых назначена своя цель, и «Спирит» может проникать в оспариваемые области воздушного пространства.

Бомбардировщики B-1 и B-52 имеют схожие возможности по боевому применению, а также обладают способностью запускать крылатые ракеты воздушного базирования на больших удалениях от объектов поражения.

Никакая другая система оружия, ни в воздухе, ни в море, не может приблизиться к этой огневой мощи, убежден генерал Джон Майкл Ло.

По мнению военачальника, потребность в существенно большем количестве стратегических бомбардировщиков в США только возрастает. Независимо от того, сталкиваются ли США с негосударственными субъектами, такими как запрещенная в России и ряде других стран организация "Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), угрозами среднего уровня, такими как Северная Корея и Иран, или с такими же угрозами, как Китай и Россия, способность быстро и в значительных количествах поражать цели имеет решающее значение.

Гибкость в вопросах боевого применения была ярко продемонстрирована в первые три месяца операции «Несокрушимая свобода» после 11 сентября 2001 года, отмечает военный.

Тогда стратегические бомбардировщики совершили 20% от общего количества боевых вылетов, но сбросили 76% тоннажа авиационных средств поражения.

«Несмотря на то, что те, кто считал, что бомбардировщики полезны только для выполнения боевых задач в войнах с применением ядерного оружия в полетах на предельную дальность, реальность такова, что широкий спектр боевых задач сегодня просто невозможно выполнить без стратегических бомбардировщиков», - подчеркивает Майкл Ло.

Но бомбардировщики и их экипажи сегодня попросту истощены, считает генерал.

К примеру, в 1980-х годах ВВС США закупили 100 стратегических бомбардировщиков B-1 «Лансер». Когда потребность в этих машинах существенно выросла после событий 11 сентября, ВВС США были вынуждены списать 30 B-1, чтобы высвободить финансирование для поддержания в боевой готовности оставшихся машин. Это привело к тому, что ВВС США беспрерывно летали на оставшихся в строю 61 стратегических бомбардировщиках B-1 в течение почти 20 лет.

В 2019 году парк самолетов этого типа был в таком плохом состоянии, что показатели боеспособности были менее 10%. Просьба ВВС о списании еще 17 стратегических бомбардировщиков B-1 для улучшения показателей боеготовности оставшегося парка выглядит как банальное повторение последних списаний «Лансеров».

Из 140 оставшихся в строю стратегических бомбардировщиков только 20 B-2 «Спирит», выполненных с использованием технологий стелс, обладают способностью проникать в области воздушного пространства, где господствуют современные средства противовоздушной обороны, для нанесения ударов по критически важным целям. Это, как известно, является приоритетом Стратегии национальной обороны США.

«Тем не менее, запрос бюджета на 2021 финансовый год отменяет программу модернизации системы защиты B-2 и ставит нашего единственного боевого бомбардировщика-невидимку на путь досрочного списания», - полагает Майкл Ло.

«Принимая во внимание неудовлетворенный спрос на боевые платформы подобного типа и время, необходимое для производства перспективного стратегического бомбардировщика B-21 в требуемом количестве, остановить модернизацию 20 бомбардировщиков-невидимок, которые мы имеем сегодня, рискованно», - добавил генерал.

78 стратегических бомбардировщиков B-52H планируется переоборудовать в ближайшие годы. Новые, экономичные и более надежные двигатели должны увеличить их срок службы и работоспособность. Конечная стоимость этой модернизации пока не известна. Также одной из неизвестных величин является степень коррозии корпусных деталей и состояние бортовой проводки. Эти проблемы неизбежно возникнут, когда корпус каждого B-52 будет вскрыт.

Появление подобных проблем уже не ново. Когда ВВС США переоснастили парк военно-транспортных самолетов С-5М новыми двигателями, ВВС пришлось списать старый парк С-5А для оплаты ремонта, стоимость которого вначале была неизвестна. Даже если модернизация бомбардировщиков B-52 будет проходить без особых проблем, значительное число воздушных дредноутов на время будет исключена из состава боеготовых сил.

В прошлом году конгресс США увеличил финансирование программы истребителя F-35 и добавил средств для пока еще не запрошенных закупок F-15EX. «Сейчас настало время, чтобы конгресс восстановил финансирование стратегических бомбардировщиков ВВС США, находящихся в строю, чтобы избежать дефицита этих боевых машин - важнейшего компонента в обороноспособности нашей страны», полагает генерал Ло.

Военно-воздушные силы США вступили в очередное десятилетие с самым маленьким боевым составом бомбардировочной авиации за всю свою историю, и бюджетная заявка на 2021 финансовый год еще более усиливает неблагоприятные тенденции, подчеркивает Джон Майкл Ло.

По его мнению, наступает момент, «когда делать больше и с меньшими затратами не получается», особенно это касается программы B-21 «Рейдер», когда нет ясного представления о предполагаемом числе бомбардировщиков в боевом составе ВВС в течение нескольких лет.

«Настало время осознать всю серьезность ситуации и наращивать боевые возможности бомбардировочной авиации нашей страны. Никакого хорошего плана "Б» без стратегических бомбардировщиков не существует», - заключил экс-заместитель начальника штаба ВВС США.

Михаил Ходаренок