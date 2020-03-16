Талибы заявили, что полностью изгонят ИГИЛ из Афганистана

После подписания договора о прекращении огня в Дохе. Слева – представитель США Замлай Халилзад, в центре – лидер «Талибана» Абдул Гани Барадар. Фото Reuters.

Кабул. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) выступило в субботу с официальным заявлением, в котором обещало полностью изгнать из страны террористическую группировку "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в РФ).

"Исламский Эмират (так себя называют талибы - ИФ) с благословения Аллаха и при поддержке афганских моджахедов изгнал эту группу из различных районов Афганистана, ограничив ее присутствие несколькими восточными районами страны, где операции против них продолжались, и их опорные пункты были окончательно очищены. Исламский Эмират твердо намерен искоренить эту группу из оставшихся районов и навсегда спасти своих соотечественников от причиняемого ею вреда", - говорится в заявлении талибов, которое они распространили в афганских СМИ.

"Исламский Эмират никогда не даст ИГИЛ возможность превратить Афганистан в центр зла", - подчеркивается в документе.