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Военное обозрение

Российские военные в Средней Азии получат на вооружение грузовые «тачанки»

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Источник изображения: topwar.ru

Российские военные базы в Таджикистане и Киргизии получат на вооружение "КамАЗы" и "Уралы" с усиленной бронезащитой. На их борту будет размещаться различное вооружение - от крупнокалиберных пулеметов до противотанковых комплексов. Новая техника будет применяться против излюбленного оружия боевиков - "джихад-мобилей".

Как сообщают "Известия" со ссылкой на Министерство обороны, несколько подразделений, оснащенных новой техникой будут развернуты до конца 2022 года на военных базах в Таджикистане и Киргизии на "афганском" направлении, принципиальное решение об этом уже принято. Первые бронегрузовики уже прибыли на авиабазу Кант в Киргизии и на 201-ю военную базу в Таджикистане.

В военном ведомстве пояснили, что такие бронированные грузовики особенно эффективны против применяемых боевиками пикапов с установленным вооружением. На таких "джихад-мобилях" боевики монтируют крупнокалиберные пулеметы, безоткатные орудия и даже пусковые установки НУРС — неуправляемых ракетных снарядов. На Ближнем Востоке данные пикапы очень эффективны, например, в Сирии боевики на таких внедорожниках стремительными атаками дважды захватывали Пальмиру, а Ираке - Мосул.

Бронегрузовики с установленным на них вооружением заменят другую бронетехнику, в частности, бронетранспортеры, которые и тяжелее и дороже машин. Тем более, что защита у БТР не сильнее, чем у бронегрузовиков, а по огневой мощи один грузовик может и превзойти БТР, смотря какое вооружение на нем установят. В степях Средней Азии мощные автомобили могут ездить вообще без дорог, а запас хода у них вдвое больше, чем у бронетехники.

Идея использовать грузовики в качестве огневых средств далеко не нова, их использовали американцы во Второй мировой войне, и армия США во Вьетнаме, и израильские части в войнах с арабскими государствами, и подразделения Советской армии в Афганистане. Зачастую такие передвижные огневые точки делались кустарно, своими руками. Теперь грузовики будут приходить уже с установленным усиленным бронированием.

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