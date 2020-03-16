Самолеты Тихоокеанского флота 12 часов летели над двумя океанами

Плановый полет длительностью около 12 часов над водами Тихого и Северного Ледовитого океанов совершили два противолодочных самолета Ту-142 Морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом в субботу, 14 марта, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Продолжительность полета составила около 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью более 5 тыс. км», — цитирует ТАСС сообщение департамента.

Во время полета Ту-142 сопровождали истребители МиГ-31БМ. Экипажам удалось отработать навыки полета над местностью без ориентиров. Летчики также смогли отладить схему действий при полете без наземных радиотехнических средств аэронавигации.

В Минобороны отметили, что полет российской противолодочной авиации не нарушал никаких международных правил использования воздушного пространства. Экипажи Ту-142 работали в рамках программы боевой подготовки в зимний период обучения.

9 марта два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 обнаружили в Арктике американский лагерь Seadragon. Инцидент произошел над морем Бофорта недалеко от побережья Аляски.