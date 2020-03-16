Войти
Военно-промышленный курьер

ВМФ России получит «невидимки» главного калибра

322
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Фрегат «Маршал Шапошников» меняет артсистему.

Корабль получит 100-мм артустановку А-190-01. Новинка выполнена по технологии «стелс». Артиллерийские башни - одни из самых заметных деталей кораблей на экране радаров. И появление стелс-установки серьезно снизит видимость фрегата. Ее башня угловатой формы хорошо рассеивает излучение радиолокаторов противника. Эксперты отмечают, что новое орудие имеет и другие особенности, которые серьезно расширят боевые возможности корабля.

АК-100 были разработаны еще в 1970-х годах, когда стелс-технологии не были широко распространены и малозаметности кораблей не придавали большого значения. По этой причине массивную носовую часть кораблей этого проекта с установленными там двумя большими округлыми башнями хорошо видят современные радиолокационные станции.

Кроме того, отмечают «Известия», новые универсальные пусковые установки «Шапошникова» в перспективе позволят ему применять новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон». Они способны разогнаться до 8 Махов и поразить цели на дальности до 500 км. От противокорабельных ракет предыдущих поколений они отличаются возросшей вероятностью поражения целей вплоть до авианосцев.

Скорость в 2,5 Маха - предельная для современных средств ПВО, и противоракеты попросту не могут догнать «Цирконы», оснащенные фугасной боеголовкой весом 300–400 кг.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-100
Циркон-С 3М22
Проекты
Авианосец
ГЗЛА
пр. 1155
Похожие новости
16.03.2020
Стелс-пушка: фрегат «Маршал Шапошников» получит новую артустановку
28.02.2020
"Убийца авианосцев": «Циркон» испытали с корабля
18.11.2019
900 морпехов на борту: что известно о новых десантных кораблях РФ
12.11.2019
Гиперзвуковые "клыки". Зачем Россия ставит новые ракеты на старые корабли
29.01.2019
Не числом, так ракетами: почему русский флот пугает НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.03 07:18
  • 220
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 16.03 07:15
  • 19
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 16.03 07:02
  • 49
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 16.03 03:54
  • 5
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 16.03 03:48
  • 1
На «Армии -2020» обсудят диверсификацию российского ОПК
  • 16.03 03:05
  • 1
США выпустят «приманку» для России
  • 16.03 02:00
  • 1
Черноморский флот РФ осваивает новый вертолёт радиолокационного дозора Ка-31Р
  • 16.03 01:51
  • 1
Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски
  • 16.03 01:37
  • 1
Под Волгоградом военные провели учения по борьбе с коронавирусом
  • 15.03 23:43
  • 5
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 15.03 20:39
  • 1
Starlink: 300 спутников на орбите
  • 15.03 18:41
  • 59
Корабль SpaceX лопнул
  • 15.03 14:08
  • 2
Горбачев обеспокоен политикой балансирования на грани войны, призывает мировых лидеров одуматься
  • 15.03 06:59
  • 3
Украинские ученые отказались продать свои секреты Китаю
  • 15.03 05:34
  • 1
ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику