ВМФ России получит «невидимки» главного калибра

Фрегат «Маршал Шапошников» меняет артсистему.

Корабль получит 100-мм артустановку А-190-01. Новинка выполнена по технологии «стелс». Артиллерийские башни - одни из самых заметных деталей кораблей на экране радаров. И появление стелс-установки серьезно снизит видимость фрегата. Ее башня угловатой формы хорошо рассеивает излучение радиолокаторов противника. Эксперты отмечают, что новое орудие имеет и другие особенности, которые серьезно расширят боевые возможности корабля.

АК-100 были разработаны еще в 1970-х годах, когда стелс-технологии не были широко распространены и малозаметности кораблей не придавали большого значения. По этой причине массивную носовую часть кораблей этого проекта с установленными там двумя большими округлыми башнями хорошо видят современные радиолокационные станции.

Кроме того, отмечают «Известия», новые универсальные пусковые установки «Шапошникова» в перспективе позволят ему применять новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон». Они способны разогнаться до 8 Махов и поразить цели на дальности до 500 км. От противокорабельных ракет предыдущих поколений они отличаются возросшей вероятностью поражения целей вплоть до авианосцев.

Скорость в 2,5 Маха - предельная для современных средств ПВО, и противоракеты попросту не могут догнать «Цирконы», оснащенные фугасной боеголовкой весом 300–400 кг.