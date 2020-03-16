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ТАСС

Проблемы с комплектующими "Протона" не повлияли на решение о переносе запуска "Экзомарса"

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Ракета-носитель "Протон-М"
Ракета-носитель "Протон-М".
Источник изображения: © Роскосмос/ТАСС

Европейское космическое агентство и Роскосмос эту причину в расчет не приняли, "поскольку она никак не имела отношение к принятию решения по миссии"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Выявленные в ракете-носителе "Протон-М", предназначенной для запуска спутников связи, некачественные комплектующие не повлияли на решение о переносе запуска миссии "Экзомарс". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Некачественные комплектующие, выявленные на РН "Протон-М", предназначенной для запуска космических аппаратов "Экспресс", никак не отразились на решение по переносу миссии "Экзомарс", - отметили в пресс-службе.

В госкорпорации отметили, что Европейское космическое агентство и Роскосмос эту причину в расчет не приняли, "поскольку она никак не имела отношение к принятию решения по миссии".

Ранее в Центре им. М. В. Хруничева сообщили, что первый в этом году запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" перенесен на конец мая из-за проблем с комплектующими носителя.

Позже в госкорпорации заявили о переносе запуска миссии "Экзомарс" на 2022 год. Согласно распространенному Роскосмосом и Европейским космическим агентством заявлению, стороны вынуждены были признать, что ход работы в рамках заключительного этапа подготовки миссии "Экзомарс" был нарушен в связи с общим ухудшением эпидемиологической ситуации в странах Европы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ESA (ЕКА)
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
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