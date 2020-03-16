Правительствам необходима серьезная подготовка к глобальным эпидемиям будущего

Еще в недавнем прошлом карантинные мероприятия, при пандемиях, возлагались на военных

Ныне текущая пандемия носит глобальный характер и поэтому не может быть поставлена в ряд всех инфекционных эпидемий, которые ранее смертоносными волнами поражали ту или иную часть света. Эксперты резонно считают, что при современном развитии транспорта и отсутствии жесткого визового барьера, распространение такого вируса, как COVID-19 (новый коронавирус) остановить практически невозможно из-за его длительного инкубационного периода. И самым опасным перевозчиком, по уже указанной причине, оказался авиатранспорт. Проверка на наличие у прибывающего в ту или иную страну авиапассажира не является надежным барьером, поскольку ранняя стадия инкубационного периода заболевания (возбудителем которого является COVID-19) протекает бессимптомно. К тому же, до сих пор не ясно на каком этапе инфицированный человек перестает быть опасным для окружающих, поскольку он может и после выздоровления оставаться носителем этого вируса. Внутри мегаполисов распространению вируса способствуют массовые мероприятия и общественный транспорт. Зафиксированы случаи заражения лиц, не имевших контакта с инфицированными больными.

Есть, правда, мнение, что COVID-19 не опаснее птичьего и свиного гриппа, или любого другого вирусного заболевания из того множества, что не так давно пережила человеческая цивилизация. Весьма возможно, что в современной пандемии COVID-19 больше паники, чем угрозы. Не беда, что ученые уже предрекают сезонный возврат коронавируса, как это происходит с многими другими гриппозными заболеваниям. Панацея от них уже существует в виде вакцинации. Однако, отмечается, что COVID-19 мутирует достаточно быстро и может в будущем представить в новом виде. Более того, речь идет о развитии хронической формы этой болезни. К тому же, этот вирус вредоносен не только для физического здоровья человечества, он стал причиной серьезных экономических проблем и возможно еще спровоцирует политические потрясения.

Европа стала самой чувствительной жертвой нового коронавируса по ряду естественных причин. Во-первых, сказалась открытость ее внутренних границ (Шенгенское соглашение), во-вторых – карантинные мероприятия должно проводить с известной степенью жесткости со стороны властей, а от граждан требуется определенная дисциплина. Ни к тому, ни к другому жители Старого света оказались не готовы. Западным демократиям туго придется и в будущем. Проще происходит организация карантинных мероприятий в странах с жесткой вертикалью власти, таких как Китай. Правда на это раз в КНР обошлись без строгого принуждения, нет информации о применении оружия к нарушителям карантина. Например, в СССР при проведении карантинных мероприятий использовались войска. В случаях, когда граждане пытались на личных автомобилях прорваться через карантинные кордоны (или в обход таковых), войсковые наряды открывали по ним огонь на поражение из стрелкового оружия. Да, это жестоко, негуманно – но эффективно. Такие изуверские меры позволили предотвратить распространение чумы и холеры по территории СССР в 60-е и 70-е годы. На вопрос, - готовы ли власти Евросоюза к столь радикальным мерам (при необходимости) скорее всего последуют строго отрицательный ответ.

Мы видим, что самым эффективным инструментом организации карантинных мероприятий является армия, в силу ее специфики. Поэтому есть необходимость и для ЗАПАДА, и для ВОСТОКА пересмотреть тематику военных учений, хотя бы от части. И иногда, вместо военных маневров, отрабатывать действия при проведении карантинных мероприятий.

Не надо быть пророком, чтобы предсказать приход будущих эпидемий планетарного масштаба. И вполне вероятно, что новый возбудитель инфекционных заболеваний окажется более стойким к внешнему воздействию, и более смертоносным, чем COVID-19. Учитывая сказанное, стоит отметить, что властям (это касается всей мировой цивилизации) необходима серьезная подготовка и планирование действий на упреждение развития пандемий будущего. Эффективнее всего, будут объединенные усилия в этом направлении. Совершенно очевидно, что биологическая угроза существованию человечества реальна и представляет собой, пожалуй, наибольшую опасность в ряду всех прочих угроз. Впрочем, можно уповать на историю эпидемий, которая показывает, что даже в самых смертоносных эпизодах оставались выжившие.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО