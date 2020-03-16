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Военное обозрение

Американская база Эт-Танж в Ираке снова подверглась ракетному обстрелу

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Источник изображения: topwar.ru

Американская военная база Эт-Таджи, расположенная на территории Ирака к северу от Багдада, второй раз за последние дни подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники в иракских службах безопасности.

По информации издания, территория военной базы, используемой коалицией во главе с США, была обстреляна ракетами, подробности не приводятся. В свою очередь телеканал Sky News Arabia сообщает, что на территорию базы попало около десяти ракет типа "катюша", в результате чего пострадали два человека. Других подробностей пока нет.

Напомним, что 11 марта военная база Эт-Таджи уже была обстреляна неизвестными из установки типа "катюша". В результате обстрела погибли два американских военнослужащих и женщина-военврач из британского военного контингента, еще 14 человек пострадали. Впоследствии в нескольких километрах от базы была обнаружена пусковая установка, но никого задержать не удалось.

Командование ВС США в Ираке возложило ответственность за случившееся на группировку "Катаиб Хезболлах" и власти Ирана. 12 марта США нанесли авиаудары по пяти складам "Катаиб Хезболлах" в Ираке, в результате которых погибло 5 иракских военнослужащих. Военные США назвали атаку оборонительной, признав, что удар привел к жертвам среди мирного населения.

Между тем командование ВС Ирака назвало действия США нарушением суверенитета страны.

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