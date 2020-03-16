В Минобороны рассказали о переговорах с Турцией

Российско-турецкие переговоры по ситуации в Сирии прошли в «конструктивном ключе», их итоги позволят реализовать все договоренности по зоне деэскалации в провинции Идлиб. Об этом сообщили в Минобороны РФ 14 марта.

«В частности, завтра, 15 марта, состоится первое совместное российско-турецкое патрулирование трассы М-4», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Известия».

Переговоры сторон проводились как очно в Анкаре, так и по телефону на протяжении нескольких дней после встречи лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта в Москве.

Президенты на протяжении трех часов общались наедине, после чего началась работа с делегациями. По итогам переговоров сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии. В частности, была достигнута договоренность об установлении режима прекращения огня с 6 марта.

Впоследствии обе стороны оценивали контакты как конструктивные и выражали приверженность установлению мира и стабильности в регионе.

В последний раз переговоры состоялись 13 марта. В Анкаре заявили, что добились заключения «отличного соглашения», согласно которому, в частности, Турция не станет выводить свои войска.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела армии САР погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит», целью которой объявлено вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях 2017 и 2018 годов.