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Деловая газета "Взгляд"

Больше десяти ракет упали на территорию военной базы США в Ираке

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Источник изображения: Fars News/Reuters

Военная база Эт-Таджи, расположенная к северу от Багдада и используемая силами коалиции во главе с США, подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ.

Агентство The Associated Press сообщает со ссылкой на источники в иракских службах безопасности, что на территорию базы упало более десятка снарядов, передает ТАСС.

Данных о пострадавших в результате атаки пока не поступало.

Напомним, в четверг США нанесли авиаудары по пяти складам "Катаиб Хезболлах" в Ираке, назвав их оборонительными. В пятницу Соединенные Штаты перебросили в Ирак системы ЗРК Patriot.

До этого, в среду, в результате ракетного обстрела базы Эт-Таджи погибли два американских военнослужащих и британский военврач, 14 человек пострадали.


Наталья Ануфриева

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Ирак
США
Продукция
Patriot ЗРК
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