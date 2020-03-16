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Американцы наладили переброску исламских боевиков в район Идлиба

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американские военные, которые контролируют район 55-километровой зоны вокруг базы США в сирийском Эт-Танфе, запрещают беженцам покидать территорию. Зато активно способствуют переправке из этой зоны боевиков в провинцию Идлиб.

Об этом сообщил бывший полковник вооруженных сил Сирии Султан Аид Абделла Соуда, задержанный за дезертирство. Как сообщает ТАСС, его интервью было передано СМИ спецслужбами Сирии.

Дезертир рассказал, что присоединился к боевикам группировки «Магавир ас-Саура» и прошел обучение подрывной деятельности у американских специалистов.

«После подготовки у американских инструкторов их отправляли на восток, к Евфрату, для проведения диверсий, в основном на нефтяных объектах и объектах инфраструктуры, подконтрольной правительству, чтобы запугать людей, вред нанести», - добавил Соуда.

Бывший полковник уточнил, что террористов направляли в том числе в провинцию Хасеке. По его словам, оружие боевикам выдавали американские военные. Оно производилось в Китае и странах НАТО и завозилось через Саудовскую Аравию и Иорданию.

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Иордания
Китай
Саудовская Аравия
Сирия
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