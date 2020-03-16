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Подразделения ПВО ЗВО готовятся отразить воздушно-космическое нападение

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Источник изображения: vpk-news.ru

Боевые расчёты зенитного ракетного полка соединения ПВО Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны приступили к передислокации на полигон «Ашулук» (Астраханская область) для участия в манёврах с боевой стрельбой, сообщил Западный военный округ.

«Боевые расчёты ЗРС С-400 «Триумф» осуществят передислокацию в новый позиционный район, совершив комбинированный марш протяженностью более 2000 км из Ленинградской области на полигон «Ашулук», - сказано в сообщении.

Особенностью учений станет моделирование реальных боевых условий с применением условным противником современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Боевые расчёты выполнят нормативы по обслуживанию боевой техники, оборудованию и маскировке стартовых позиций и командных пунктов, отработают отражение массированного ракетного удара с электронными и боевыми пусками ракет. Боевые стрельбы по воздушным целям различной сложности будут проведены на «Ашулуке» в конце марта.

«В качестве условного противника выступят высокоскоростные ракеты-мишени «Фаворит», «Армавир ВУ», «Пищаль-Б» и баллистические ракеты-мишени «Кабан»», - говорится в пресс-релизе.

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