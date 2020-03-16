Первый российский ударный дрон класса MALE показали на видео. YouTube-канал LA MAGRA продемонстрировал процесс изготовления и тестирования российского разведывательно-ударного беспилотника «Орион».

Работы по созданию «Ориона» проходят в рамках программы «Иноходец». В 2011 году компания «Кронштадт» (ранее известная как «Транзас») подписала контракт с Минобороны РФ на разработку средневысотного беспилотного летательного аппарата массой 1т с большой продолжительностью полёта. По неофициальной информации, стоимость опытно-конструкторских работ составила 2 млрд руб.

Полёт «Ориона»

Беспилотник «Орион» имеет взлётную массу около 1,2 т и может нести до 300 кг полезной нагрузки. По предварительным оценкам, аппарат сможет совершать полёты продолжительностью свыше 24 часов на высоте более 8 км.