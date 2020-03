В США не увидели у Су-57 и «Арматы» военного потенциала

В настоящее время российские перспективные истребитель Су-57 и танк Т-14 «Армата» не имеют какого-либо реального военного потенциала, пишет в блоге Sandboxx бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США Алекс Холлингс.

Автор утверждает, что Москве достаточно поддерживать дискуссии о современном оружии, в реальности не производя его. «Россия продолжает развивать эти системы, несмотря на неспособность финансировать их массовое производство, отчасти потому, что одного лишь наличия военного потенциала часто достаточно, чтобы упоминать свое имя в СМИ рядом с более грозными противниками, такими как США или Китай», — отметил автор.

В публикации говорится, что США имеют сотни действующих истребителей F-35 Lightning II, тогда как Россия — всего 12 несерийных самолетов Су-57. «Крошечный флот российских истребителей-невидимок не представлял бы никакой реальной военной возможности, достойной внимания, если бы не наличие истребителя [Су-57], что заставляет их упоминать о себе на одном дыхании с США», — пишет Холлингс.

Также в публикации упоминаются российские перспективные ядерная торпеда глобальной дальности «Посейдон», межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат» и крылатая низколетящая малозаметная ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник». По мнению Холлингса, каждая из таких ракет «представляет собой реальную угрозу для российских противников», а отсутствие серийного производства соответствующего оружия «в конечном итоге не имеет значения».

Автор отмечает, что подобная репутация России способствует продажам ее оружия на мировом рынке, денежные средства от чего могут направлять на укрепление обороноспособности страны. По мнению Холлингса, связанные с Россией вопросы безопасности доминируют в США из-за проводимой первой политики рефлексивного управления.

В июле 2018 года американское издание We Are The Mighty включило «Буревестник», танк Т-14 «Армата», колесную («Бумеранг») и гусеничную («Курганец-25») средние платформы, Су-57 и единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в список оружия, которого в реальной войне бояться не стоит, поскольку оно, скорее всего, «отстой».