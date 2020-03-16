«США готовят террористов»: в Сирии поймали боевика-диверсанта

Сирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов

Американские военные на своей базе в Эт-Танфе в Сирии платят боевикам зарплату в $500 и обучают их диверсионно-подрывному делу для проведения терактов на нефтяных и других объектах, контролируемых правительством Сирии - рассказал бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абделла Соуда. Ранее США признали, что поддерживают бойцов группировки «Магавир Ас-Саура».

Военные США на своей базе в Эт-Танфе в Сирии проводят подготовку боевиков из террористических организаций, а затем отправляют их проводить диверсии в провинции Идлиб и других регионах - рассказал задержанный бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абделла Соуда.

По его словам, он - будучи членом объединения боевиков «Магавир ас-Саура» - получал зарплату в $500 от американских военных. Они же провели с ним диверсионно-подрывную подготовку для организации терактов на нефтяных и других объектах, контролируемых правительством Сирии, передает ТАСС.

«С оружием проблем не было: нам его выдавали американские военные. Причем само оружие завозилось через Саудовскую Аравию, Иорданию. Производство оружия было самым разнообразным: китайское, натовское. Самое лучшее - натовское», - подчеркнул задержанный.

В августе прошлого года возглавляемая США антитеррористическая коалиция в Сирии и сама заявляла, что поддерживает бойцов данной группировки. По словам американского командования, их «партнеры - «Магавир Ас-Саура» продемонстрировали свою эффективность в сдерживании «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), передает Sputnik.

Оружие и боеприпасы, которые американские военные передают в Сирию, используются боевиками против мирных жителей и турецких военнослужащих на севере арабской республики, сообщал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Журавлев. По его словам, военная техника используется по всей территории Заевфратья.

С начала текущего года силы США отправили из Ирака в Сирию 13 военных колонн с более 80 единицами бронетехники, рассказал Журавлев. Кроме того, в страну прибыло свыше 300 грузовых автомобилей с различными видами вооружения, боеприпасами и материальными средствами.

В связи с этим ситуация на северо-востоке Сирии продолжает ухудшаться, в том числе на территориях, которые находятся под контролем возглавляемой Вашингтоном глобальной коалиции из 68 стран по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России), подчеркнул Журавлев.

Российская сторона ранее уже высказывала мнение, что сирийские боевики могут получать международную помощь. В ходе внеочередного заседания Совбеза ООН по Сирии в феврале российский постпред при организации Василий Небензя отметил, что такие переговоры проводятся именно в моменты, когда угроза нависает над местными боевиками.

«У внеплановых заседаний есть уже знакомый почерк. Они по странному стечению обстоятельств собираются всякий раз именно в тот момент, когда террористы в Сирии оказываются под угрозой, а сирийское правительство восстанавливает контроль над своей национальной территорией», - обратил внимание российский постпред.

Дипломат напомнил, что террористов признал таковыми сам Совет Безопасности. В данной ситуации речь идет о суверенной территории Сирии и о боевиках, борьба с которыми - право и обязанность правительства любой страны, подчеркнул Небензя.

О сторонней технической помощи боевикам ранее говорил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, дроны боевиков, атакующие российские авиабазы в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования.

В США признавали, что американские военные не смогли отследить оружие, предназначенное для их союзников в борьбе с ИГ. Согласно отчету Пентагона, по вооружениям стоимостью около $715 млн не проводился должный учет и имели место случаи нарушения хранения.

Так, почти 4100 единиц оружия, включая гранатометы и пулеметы, хранились в незащищенных контейнерах у базы США в Кувейте. Из-за нарушения правил складирования вооружений, часть из них оказалась испорчена и покрыта ржавчиной.

В докладе Пентагона отмечается, что персонал объекта «не продавал и не утилизировал» полученное оборудование, что привело к переполненности хранилища. А нарушение правил учета оружия могло привести к повреждению снаряжения и дублированию закупок. При этом тысячи единиц оружия остались «уязвимыми для потери или кражи».

Стоит отметить: сирийский лидер Башар Асад в интервью телеканалу «Россия 24» рассказывал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал военную операцию в городе Идлиб на на северо-западе Сирии по поручению американских властей.

«С военной точки зрения, первоочередная задача сейчас - это Идлиб. Очевидно, что Эрдоган бросил все свои силы, конечно, по указке американцев. В этом нет сомнений», - сказал Асад.

Вместе с тем президент САР пообещал, что после освобождения Идлиба его войска займутся тем, что будут прогонять врагов из других районов Сирии.

Рафаэль Фахрутдинов