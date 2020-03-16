Войти
Газета.ru

«США готовят террористов»: в Сирии поймали боевика-диверсанта

257
0
0

Сирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов

Американские военные на своей базе в Эт-Танфе в Сирии платят боевикам зарплату в $500 и обучают их диверсионно-подрывному делу для проведения терактов на нефтяных и других объектах, контролируемых правительством Сирии - рассказал бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абделла Соуда. Ранее США признали, что поддерживают бойцов группировки «Магавир Ас-Саура».

Военные США на своей базе в Эт-Танфе в Сирии проводят подготовку боевиков из террористических организаций, а затем отправляют их проводить диверсии в провинции Идлиб и других регионах - рассказал задержанный бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абделла Соуда.

По его словам, он - будучи членом объединения боевиков «Магавир ас-Саура» - получал зарплату в $500 от американских военных. Они же провели с ним диверсионно-подрывную подготовку для организации терактов на нефтяных и других объектах, контролируемых правительством Сирии, передает ТАСС.

«С оружием проблем не было: нам его выдавали американские военные. Причем само оружие завозилось через Саудовскую Аравию, Иорданию. Производство оружия было самым разнообразным: китайское, натовское. Самое лучшее - натовское», - подчеркнул задержанный.

В августе прошлого года возглавляемая США антитеррористическая коалиция в Сирии и сама заявляла, что поддерживает бойцов данной группировки. По словам американского командования, их «партнеры - «Магавир Ас-Саура» продемонстрировали свою эффективность в сдерживании «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), передает Sputnik.

Оружие и боеприпасы, которые американские военные передают в Сирию, используются боевиками против мирных жителей и турецких военнослужащих на севере арабской республики, сообщал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Журавлев. По его словам, военная техника используется по всей территории Заевфратья.

С начала текущего года силы США отправили из Ирака в Сирию 13 военных колонн с более 80 единицами бронетехники, рассказал Журавлев. Кроме того, в страну прибыло свыше 300 грузовых автомобилей с различными видами вооружения, боеприпасами и материальными средствами.

В связи с этим ситуация на северо-востоке Сирии продолжает ухудшаться, в том числе на территориях, которые находятся под контролем возглавляемой Вашингтоном глобальной коалиции из 68 стран по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России), подчеркнул Журавлев.

Российская сторона ранее уже высказывала мнение, что сирийские боевики могут получать международную помощь. В ходе внеочередного заседания Совбеза ООН по Сирии в феврале российский постпред при организации Василий Небензя отметил, что такие переговоры проводятся именно в моменты, когда угроза нависает над местными боевиками.

«У внеплановых заседаний есть уже знакомый почерк. Они по странному стечению обстоятельств собираются всякий раз именно в тот момент, когда террористы в Сирии оказываются под угрозой, а сирийское правительство восстанавливает контроль над своей национальной территорией», - обратил внимание российский постпред.

Дипломат напомнил, что террористов признал таковыми сам Совет Безопасности. В данной ситуации речь идет о суверенной территории Сирии и о боевиках, борьба с которыми - право и обязанность правительства любой страны, подчеркнул Небензя.

О сторонней технической помощи боевикам ранее говорил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, дроны боевиков, атакующие российские авиабазы в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования.

В США признавали, что американские военные не смогли отследить оружие, предназначенное для их союзников в борьбе с ИГ. Согласно отчету Пентагона, по вооружениям стоимостью около $715 млн не проводился должный учет и имели место случаи нарушения хранения.

Так, почти 4100 единиц оружия, включая гранатометы и пулеметы, хранились в незащищенных контейнерах у базы США в Кувейте. Из-за нарушения правил складирования вооружений, часть из них оказалась испорчена и покрыта ржавчиной.

В докладе Пентагона отмечается, что персонал объекта «не продавал и не утилизировал» полученное оборудование, что привело к переполненности хранилища. А нарушение правил учета оружия могло привести к повреждению снаряжения и дублированию закупок. При этом тысячи единиц оружия остались «уязвимыми для потери или кражи».

Стоит отметить: сирийский лидер Башар Асад в интервью телеканалу «Россия 24» рассказывал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал военную операцию в городе Идлиб на на северо-западе Сирии по поручению американских властей.

«С военной точки зрения, первоочередная задача сейчас - это Идлиб. Очевидно, что Эрдоган бросил все свои силы, конечно, по указке американцев. В этом нет сомнений», - сказал Асад.

Вместе с тем президент САР пообещал, что после освобождения Идлиба его войска займутся тем, что будут прогонять врагов из других районов Сирии.


Рафаэль Фахрутдинов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иордания
Ирак
Китай
Кувейт
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Турция
Компании
ООН
Персоны
Башар Асад
Конашенков Игорь
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
01.04.2019
Кибермощь Ирана (Киберстражи Исламской Революции). Часть 3
08.10.2015
20 целей российской военной операции в Сирии ("Publico.es", Испания)
21.08.2013
Сдать Асада в обмен на оружие
25.04.2013
России необходимо «полноценное» возвращение на рынок ВиВТ стран Северной Африки и Ближнего Востока
14.12.2012
Позиция России в отношении сирийского кризиса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.03 07:18
  • 220
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 16.03 07:15
  • 19
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 16.03 07:02
  • 49
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 16.03 03:54
  • 5
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 16.03 03:48
  • 1
На «Армии -2020» обсудят диверсификацию российского ОПК
  • 16.03 03:05
  • 1
США выпустят «приманку» для России
  • 16.03 02:00
  • 1
Черноморский флот РФ осваивает новый вертолёт радиолокационного дозора Ка-31Р
  • 16.03 01:51
  • 1
Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски
  • 16.03 01:37
  • 1
Под Волгоградом военные провели учения по борьбе с коронавирусом
  • 15.03 23:43
  • 5
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 15.03 20:39
  • 1
Starlink: 300 спутников на орбите
  • 15.03 18:41
  • 59
Корабль SpaceX лопнул
  • 15.03 14:08
  • 2
Горбачев обеспокоен политикой балансирования на грани войны, призывает мировых лидеров одуматься
  • 15.03 06:59
  • 3
Украинские ученые отказались продать свои секреты Китаю
  • 15.03 05:34
  • 1
ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику