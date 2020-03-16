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Интерфакс-АВН

Черноморский флот отработал на учениях уничтожение кораблей противника ракетами "Калибр"

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Малый ракетный корабль (МРК) "Ингушетия"
Малый ракетный корабль (МРК) "Ингушетия".
Источник изображения: ТАСС/Сергей Мальгавко

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) провёл учебный морской бой с условным противником.

"В ходе первого этапа учений экипаж малого ракетного корабля "Ингушетия" по данным от самолёта-разведчика Су-24МР применил по главному кораблю "противника" - носителю крылатых ракет, высокоточный ракетный комплекс "Калибр-НК". Пуски ракет были выполнены электронным способом по имитируемой цели", - сказано в сообщении ЧФ, поступившем в "Интерфакс" в субботу.

Согласно разведданным, отряд кораблей "противника" готовился нанести массированный ракетный удара по объектам ЧФ.

На втором этапе учений оставшиеся корабли условного противника были уничтожены артиллерией патрульного корабля "Василий Быков" и сторожевика "Пытливый", "экипажи которых выполнили фактические артиллерийские стрельбы по морским щитам-мишеням", говорится в пресс-релизе.

В ходе завершающего этапа манёвров экипажи "выполнили практическое гранатометание для отработки действий по уничтожению подводных диверсионных групп условного противника во время стоянки кораблей на незащищенном рейде", информирует штаб ЧФ.

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