Черноморский флот отработал на учениях уничтожение кораблей противника ракетами "Калибр"

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) провёл учебный морской бой с условным противником.

"В ходе первого этапа учений экипаж малого ракетного корабля "Ингушетия" по данным от самолёта-разведчика Су-24МР применил по главному кораблю "противника" - носителю крылатых ракет, высокоточный ракетный комплекс "Калибр-НК". Пуски ракет были выполнены электронным способом по имитируемой цели", - сказано в сообщении ЧФ, поступившем в "Интерфакс" в субботу.

Согласно разведданным, отряд кораблей "противника" готовился нанести массированный ракетный удара по объектам ЧФ.

На втором этапе учений оставшиеся корабли условного противника были уничтожены артиллерией патрульного корабля "Василий Быков" и сторожевика "Пытливый", "экипажи которых выполнили фактические артиллерийские стрельбы по морским щитам-мишеням", говорится в пресс-релизе.

В ходе завершающего этапа манёвров экипажи "выполнили практическое гранатометание для отработки действий по уничтожению подводных диверсионных групп условного противника во время стоянки кораблей на незащищенном рейде", информирует штаб ЧФ.