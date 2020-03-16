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Известия.ru

Минобороны США вводит ограничения на передвижение военных внутри страны

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Военнослужащий ВС США
Военнослужащий ВС США.
Источник изображения: Global Look Press/DPA/Bernd Wüstneck

Пентагон вводит ограничения на поездки американских военнослужащих и членов их семей внутри страны в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил замминистра обороны США Дэвид Норквист, сообщает Fox2Now со ссылкой на Associated Press.

Ограничения применяются к «военнослужащим, гражданскому персоналу Минобороны и членам их семей».

Отмечается, что эти запреты необходимы для «сохранения боевой готовности, ограничения продолжающегося распространения вируса и сохранения здоровья и благополучия военнослужащих».

Президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в США в связи с коронавирусом. Соответствующее объявление американский лидер сделал в пятницу, 13 марта, на специально созванной в Белом доме пресс-конференции.

По последним данным, от коронавируса в США умерли 50 человек. Всего в стране выявлено 2466 случаев заболевания.

Эпидемия пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Вирус быстро распространился на другие страны.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. В ближайшее время организация ждет роста числа смертей в затронутых вирусом странах.

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Страны
Китай
США
Персоны
Трамп Дональд
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