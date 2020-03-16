Россия и Китай рассматривают создание совместной базы на Луне

Совместную работу для создания баз на Луне обсуждают Россия и Китай, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в отрасли.

По его данным, в настоящее время переговоры ведутся на уровне двухсторонней рабочей группы.

«Обсуждаются различные варианты такого взаимодействия: создание совместной базы или рядом стоящих лунных баз. Степень интеграции, в рамках этих подходов, подлежит дальнейшему обсуждению», — сказал собеседник агентства

Основой для базы послужат посадочные аппараты, которые обе страны планируют отправить на Луну в ближайшие годы.

В июне прошлого года глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил Китаю совместно создать лунную базу для изучения дальнего космоса и сотрудничества в сфере астероидно-кометной безопасности.

28 мая Рогозин рассказал, что российская пилотируемая миссия на Луну полетит только после того, как «Роскосмос» убедится в безопасности, подготовит и протестирует технику. Перед этим пройдет этап исследования с помощью роботехники.

Ранее в мае Рогозин рассказал, что Россия планирует пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность в 2030 году. Если планы будут успешно реализованы, уже через десять с небольшим лет РФ развернет на лунной поверхности модули для жизни и работы космонавтов, отметил он.