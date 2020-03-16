Войти
Lenta.ru

Россия и Китай захотели соседства на Луне

265
0
0
Источник изображения: Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости

Россия и Китай захотели создать общую базу или две по соседству стоящие базы на Луне. Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается на уровне двусторонней рабочей группы. «Степень интеграции, в рамках этих подходов, подлежит дальнейшему обсуждению», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что основой для базы станут посадочные аппараты, которые Россия и Китай собираются отправить на Луну в ближайшее время.

В ноябре 2019 года научно-технический совет «Роскосмоса» и бюро Совета Российской академии наук по космосу приняли решение о необходимости доработки эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, изначально разрабатываемого для полетов на Луну. Комплекс обойдется в сумму до 1,7 триллиона рублей, однако до сих пор непонятно, для чего конкретно необходима эта ракета, что ставит под сомнение целесообразность ее создания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Луна
Похожие новости
04.06.2014
Лунные старатели
17.12.2013
Китайцы погнали "Зайца"
17.04.2012
Космическая одиссея-2012
02.04.2012
"Да такого себе не позволял даже Королев!"
12.12.2011
Зависание на провальной орбите
23.06.2009
Салон в Ле Бурже: позиции российского авиапрома укрепились
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.03 07:18
  • 220
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 16.03 07:15
  • 19
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 16.03 07:02
  • 49
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 16.03 03:54
  • 5
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 16.03 03:48
  • 1
На «Армии -2020» обсудят диверсификацию российского ОПК
  • 16.03 03:05
  • 1
США выпустят «приманку» для России
  • 16.03 02:00
  • 1
Черноморский флот РФ осваивает новый вертолёт радиолокационного дозора Ка-31Р
  • 16.03 01:51
  • 1
Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски
  • 16.03 01:37
  • 1
Под Волгоградом военные провели учения по борьбе с коронавирусом
  • 15.03 23:43
  • 5
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 15.03 20:39
  • 1
Starlink: 300 спутников на орбите
  • 15.03 18:41
  • 59
Корабль SpaceX лопнул
  • 15.03 14:08
  • 2
Горбачев обеспокоен политикой балансирования на грани войны, призывает мировых лидеров одуматься
  • 15.03 06:59
  • 3
Украинские ученые отказались продать свои секреты Китаю
  • 15.03 05:34
  • 1
ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику