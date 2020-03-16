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Известия.ru

Источник сообщил об отсутствии уведомления об отказе Индонезии от Су-35

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Россия пока не получила от Индонезии уведомления об отказе от контракта на поставку истребителей Су-35. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил информированный источник.

«Уведомлений об этом пока не было», — цитирует его «РИА Новости». Ранее Bloomberg сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от данной сделки.

Сумма контракта, заключенного в 2018 году, превышала $1 млрд и предусматривала поставку 11 истребителей. Джакарта из-за угрозы введения американских санкций решила не продвигаться в этих переговорах.

В июне 2019 года власти Индонезии сообщили, что ожидают поставки Су-35 до конца декабря. Однако данная сделка так и не была закрыта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
США
Продукция
Су-35
Персоны
Трамп Дональд
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