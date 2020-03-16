«Танковая лодка» выбрана для защиты индонезийских вод

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Минобороны Индонезии 11 марта подписало контракт, предусматривающий разработку изделия, которое получила обозначение «танковая лодка» (tank boat). Соответствующие работы должна выполнить местная компания PT Pindad, на продукт которой в итоге пал выбор военных, ищущих способы защитить государственные воды.

Как ожидается, сразу же после завершения НИОКР лодка должна поступить в производство с последующей поставкой вооруженным силам страны, «чтобы она могла быть немедленно использована для укрепления оборонного потенциала Республики Индонезия». PT Pindad также изучает возможности её экспорта.

Предполагается, что катер-танк будет применяться при проведении операций в болотной местности, на морских и речных просторах, на побережье. Как указывает компания, в настоящее время в территориальных водах страны, особенно пограничных, получил широкое распространение незаконный рыболовный промысел. Это касается таких локаций как Малаккский пролив, Сулавеси и Натун.

Танковая лодка должна вмещает 5 членов экипажа и 60 военнослужащих, иметь 6000 литров топлива, работать на минимальной глубине в 120 см и развивать максимальную скорость в ± 40 узлов. Вооружение будет представлено 12,7-мм пулеметом и 30-мм пушкой RCWS.