Войти
Военно-промышленный курьер

Житомирский танковый завод трясет безпека

344
0
0
БТР-70Д, представленный ГП "Житомирский бронетанковый завод"
Представленный ГП "Житомирский бронетанковый завод" модернизированный БТР-70Д с боевым модулем с 23-мм автоматической пушкой (видимо, 2А14 от ЗУ-23) и 7,62-мм пулеметом. 08.10.2018.
Источник изображения: Dylan Malyasov / www.facebook.com

СБУ до сих пор разбирается со схемами в военно-промышленном комплексе

Финансовая империя бывшего украинского лидера Петра Порошенко была устроена таким образом, что практически с каждого прибыльного предприятия Петр Алексеевич имел свою долю.

Особенно хороший гешефт он делал на военно-технических программах, на которые уходит львиная доля украинского бюджета. Порошенко ушел, но большинство созданных им и его людьми схем продолжили работать. Правда, уже без его «крыши».

В результате те из них, что не были «перехвачены» представителями новых властей, стали добычей украинских спецслужб. Так,  СБУ отрапортовала о выявлении целой преступной группы из числа сотрудников государственного предприятия «Житомирский бронетанковый завод», входящего в структуру «Укроборонпрома». Отметим, что данное предприятие имеет особо скверную репутацию в сравнении с другими предприятиями этого насквозь коррумпированного холдинга. Украинские контрразведчики сообщили, что изобличенная ими схема была построена на махинациях с закупаемыми для техники запчастями. Суть комбинации заключалась в том, что, согласно документации, используемые в производстве детали были произведены в США и оттуда же поставлены. Но, как выяснили правоохранители, фирма осуществлявшая их сертификацию была зарегистрирована в России, а само производство осуществлялось в одной из стран Восточной Азии. Благодаря этому нехитрому способу, махинаторам удавалось получать пятикратную «дельту».

Впрочем, справедливости ради, можно отметить, что аналогичные схемы частенько используются и в американском ВПК. Напомним, что подобные скандалы разгорались вокруг деталей и агрегатов для новейшего эсминца «Зумволт» и самолета F-35. СБУшники утверждают, что эта схема заработала год назад, когда был проведен тендер по закупке запчастей, в котором победила коммерческая структура из Киевского региона. Впрочем, иначе и быть не могло, поскольку ее единственный конкурент был фиктивен.

Примечательно, что СБУшники избегают указаний на название этой фирмы. В силу чего украинские эксперты предполагают, что за этой фирмой, да и вообще за всей этой схемой может стоять Порошенко или люди его ближайшего окружения.

В подтверждение этого они напоминают, что данная схема была чуть ли не основной для комбинаций бывшего украинского главы. Так, в ноябре 2017 года НАБУ пыталась расследовать аналогичные коррупционные преступления на принадлежащем Порошенко предприятии «Кузница на Рыбальской». Стоит ли говорить, что тогда дело закончилось ничем. Впрочем, нет никаких оснований полагать, что и у дела ЖБЗ будет какой-то другой конец. На Украине убеждены, что Зеленский под «мирный транзит власти» дал гарантии неприкосновенности Порошенко и его ближайшему окружению. Именно поэтому, не только возбужденные против него дела не были доведены до конца, но и не было реальных попыток лишить его депутатской неприкосновенности. Но этот иммунитет, разумеется, не распространяется на тех, кто работал с «президентом – кондитером». Однако СБУшники не указывают и имен тех чиновников, которые подозреваются в коррупции на танковом заводе. И это наводит на мысль, что, скорее всего, они и продолжат там работать. Причем, по отработанным схемам, но уже под другой «крышей» и на нового хозяина. В самом деле, кто станет резать курочку, несущую золотые яйца.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Zumwalt
Компании
Укроборонпром
Похожие новости
20.11.2019
Апостроф (Украина): без российских комплектующих Украине не обойтись
07.11.2018
Украина замахнется на авианосцы
13.06.2017
Хронология пикирующего ГП «Антонов»
14.09.2016
Семь российских компаний вошли в рейтинг Top 100 мировой оборонной индустрии DefenseNews
02.12.2013
«Укроборонпром» снабжает военными кораблями страны Азии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.03 07:18
  • 220
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 16.03 07:15
  • 19
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 16.03 07:02
  • 49
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 16.03 03:54
  • 5
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 16.03 03:48
  • 1
На «Армии -2020» обсудят диверсификацию российского ОПК
  • 16.03 03:05
  • 1
США выпустят «приманку» для России
  • 16.03 02:00
  • 1
Черноморский флот РФ осваивает новый вертолёт радиолокационного дозора Ка-31Р
  • 16.03 01:51
  • 1
Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски
  • 16.03 01:37
  • 1
Под Волгоградом военные провели учения по борьбе с коронавирусом
  • 15.03 23:43
  • 5
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 15.03 20:39
  • 1
Starlink: 300 спутников на орбите
  • 15.03 18:41
  • 59
Корабль SpaceX лопнул
  • 15.03 14:08
  • 2
Горбачев обеспокоен политикой балансирования на грани войны, призывает мировых лидеров одуматься
  • 15.03 06:59
  • 3
Украинские ученые отказались продать свои секреты Китаю
  • 15.03 05:34
  • 1
ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику