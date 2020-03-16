Житомирский танковый завод трясет безпека

СБУ до сих пор разбирается со схемами в военно-промышленном комплексе

Финансовая империя бывшего украинского лидера Петра Порошенко была устроена таким образом, что практически с каждого прибыльного предприятия Петр Алексеевич имел свою долю.

Особенно хороший гешефт он делал на военно-технических программах, на которые уходит львиная доля украинского бюджета. Порошенко ушел, но большинство созданных им и его людьми схем продолжили работать. Правда, уже без его «крыши».

В результате те из них, что не были «перехвачены» представителями новых властей, стали добычей украинских спецслужб. Так, СБУ отрапортовала о выявлении целой преступной группы из числа сотрудников государственного предприятия «Житомирский бронетанковый завод», входящего в структуру «Укроборонпрома». Отметим, что данное предприятие имеет особо скверную репутацию в сравнении с другими предприятиями этого насквозь коррумпированного холдинга. Украинские контрразведчики сообщили, что изобличенная ими схема была построена на махинациях с закупаемыми для техники запчастями. Суть комбинации заключалась в том, что, согласно документации, используемые в производстве детали были произведены в США и оттуда же поставлены. Но, как выяснили правоохранители, фирма осуществлявшая их сертификацию была зарегистрирована в России, а само производство осуществлялось в одной из стран Восточной Азии. Благодаря этому нехитрому способу, махинаторам удавалось получать пятикратную «дельту».

Впрочем, справедливости ради, можно отметить, что аналогичные схемы частенько используются и в американском ВПК. Напомним, что подобные скандалы разгорались вокруг деталей и агрегатов для новейшего эсминца «Зумволт» и самолета F-35. СБУшники утверждают, что эта схема заработала год назад, когда был проведен тендер по закупке запчастей, в котором победила коммерческая структура из Киевского региона. Впрочем, иначе и быть не могло, поскольку ее единственный конкурент был фиктивен.

Примечательно, что СБУшники избегают указаний на название этой фирмы. В силу чего украинские эксперты предполагают, что за этой фирмой, да и вообще за всей этой схемой может стоять Порошенко или люди его ближайшего окружения.

В подтверждение этого они напоминают, что данная схема была чуть ли не основной для комбинаций бывшего украинского главы. Так, в ноябре 2017 года НАБУ пыталась расследовать аналогичные коррупционные преступления на принадлежащем Порошенко предприятии «Кузница на Рыбальской». Стоит ли говорить, что тогда дело закончилось ничем. Впрочем, нет никаких оснований полагать, что и у дела ЖБЗ будет какой-то другой конец. На Украине убеждены, что Зеленский под «мирный транзит власти» дал гарантии неприкосновенности Порошенко и его ближайшему окружению. Именно поэтому, не только возбужденные против него дела не были доведены до конца, но и не было реальных попыток лишить его депутатской неприкосновенности. Но этот иммунитет, разумеется, не распространяется на тех, кто работал с «президентом – кондитером». Однако СБУшники не указывают и имен тех чиновников, которые подозреваются в коррупции на танковом заводе. И это наводит на мысль, что, скорее всего, они и продолжат там работать. Причем, по отработанным схемам, но уже под другой «крышей» и на нового хозяина. В самом деле, кто станет резать курочку, несущую золотые яйца.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",