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Интерфакс-АВН

Рогозин вступился за Терешкову

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Первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова и президент РФ Владимир Путин
Первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова и президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архив

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин призвал проявить уважение к первой женщине-космонавту Валентине Терешковой.

"Не мог не обратить внимание на организованную в сети травлю Валентины Терешковой", - написал Рогозин в Twitter.

"Если вам не нравится её политическая позиция, найдите в себе хоть щепотку самоуважения, чтобы вести себя прилично в отношении заслуженных людей", - заявил глава "Роскосмоса".

10 марта при рассмотрении во втором чтении законопроекта о поправке к Конституции Терешкова внесла поправку, согласно которой права снова стать кандидатом в президенты могут получить и те, кто ранее занимал или в настоящее время занимают этот пост.

Эта поправка была поддержана депутатами и вошла в итоговый текст закона.

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