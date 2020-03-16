Рогозин вступился за Терешкову

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин призвал проявить уважение к первой женщине-космонавту Валентине Терешковой.

"Не мог не обратить внимание на организованную в сети травлю Валентины Терешковой", - написал Рогозин в Twitter.

"Если вам не нравится её политическая позиция, найдите в себе хоть щепотку самоуважения, чтобы вести себя прилично в отношении заслуженных людей", - заявил глава "Роскосмоса".

10 марта при рассмотрении во втором чтении законопроекта о поправке к Конституции Терешкова внесла поправку, согласно которой права снова стать кандидатом в президенты могут получить и те, кто ранее занимал или в настоящее время занимают этот пост.

Эта поправка была поддержана депутатами и вошла в итоговый текст закона.