Рогозин заявил, что России необходим новый пилотируемый космический корабль

Глава Роскосмоса напомнил, что с 2011 года только Россия доставляет людей к МКС, но останавливаться на достигнутом нельзя

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Роскосмос считает необходимым создать новый космический пилотируемый корабль, который будет использоваться на низких орбитах.

Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы считаем нужным приступить к разработке нового российского пилотируемого корабля для работы на низких орбитах", - сказал Рогозин во время выступления на торжественном мероприятии в честь 60-летия Центра подготовки космонавтов.

Глава госкорпорации напомнил, что с 2011 года только Россия доставляет людей к МКС, но останавливаться на достигнутом нельзя. По словам Рогозина, низкие орбиты нужны, поскольку они могут использоваться для заправки кораблей, ремонта, испытаний новых космических аппаратов.

Сейчас в России создается пилотируемый корабль "Орел". Он будет задействован в реализации лунной программы. Первый полет без экипажа запланирован на 2023 год с космодрома Восточный.