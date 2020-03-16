М320 в руках морпехов

Корпус морской пехоты США начал замену «подствольников» M203. Вчера, 12 марта, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что на базе морской пехоты Кэмп-Лэджен (штат Северная Каролина) первая группа морпехов прошла обучение и провела боевые стрельбы из гранатомётов M320.

Полномасштабная замена подствольных гранатомётов М203 на М320 начнётся в конце текущего года и продлится до 2024 года. Ранее процесс замены «подствольников» начался в армии США.

Гранатомёт М320 в подствольной модификации Источник изображения: popularmechanics.com

Гранатомёт M203 был разработан в 1967 году, а спустя два года его приняли на вооружение американской армии. «Подствольник» устанавливается на винтовки М16 (М4) и способен выстреливать 40-мм гранаты на расстояние до 400 м. На сегодняшний день выпущено более 250 000 гранатомётов M203, которые состоят на вооружении сорока армий мира.

M320 создан немецкой компанией Heckler & Koch в 2008 году на базе гранатомёта AG36 и существенно отличается от модели M203. В частности, на нём установлена пистолетная рукоятка и ещё одна дополнительная ручка, что позволяет использовать оружие автономно (без установки на винтовку). Модификация M320A1 разработана специально для американской армии и имеет незначительные отличия от базовой модели.

Гранатомёт М320 в автономной модификации Источник изображения: businessinsider.com

M320 может стрелять всеми штатными гранатами НАТО — фугасными, дымовыми и осветительными. В случае осечки при выстреле достаточно повторно нажать на спусковой крючок, так как новый гранатомет имеет самовзводный спусковой механизм. Для осуществления повторного выстрела из гранатомёта M203 требовалось дополнительно взвести затвор.

Кроме того, M320 способен выстреливать миниатюрные «умные» гранаты Pike. Этот боеприпас разработан компанией Raytheon и способен поражать цели на расстоянии до 2 км. Высокая точность поражения достигается лазерным наведением.