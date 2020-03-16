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ТАСС

Около 900 российских граждан подали заявки на вступление в отряд космонавтов

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что космонавты внесли большой вклад в развитие дипломатических отношений

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Около 900 граждан России подали заявки на зачисление в отряд космонавтов, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время выступления на торжественном мероприятии в честь 60-летия Центра подготовки космонавтов.

"Сегодня заявки подали около 900 граждан РФ, им придется пройти сложнейший отбор", - сказал Рогозин.

По его словам, космонавты - это послы страны и мира. Рогозин отметил, что госкорпорация знает об огромном вкладе, который вложили космонавты в развитие дипломатических отношений, начиная с первого космонавта Юрия Гагарина. Этим, подчеркнул Рогозин, предстоит заняться и действующим членам отряда.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что "работа [по отправке человека на орбиту] не превратится в рутину".

3 июня 2019 года в России стартовал новый набор в отряд космонавтов, он завершится 1 июня 2020 года. Во время посещения Ракетно-космического центра "Прогресс" Рогозин сказал, что госкорпорация ждет более активного участия девушек.

Первый отряд космонавтов

Днем образования первого отряда космонавтов считается 7 марта 1960 года, когда на должности слушателей-космонавтов Центра подготовки космонавтов ВВС были зачислены первые 12 летчиков. Всего в первый отряд космонавтов вошли девять летчиков ВВС, шесть - ПВО и пять - авиации ВМФ. Из них полеты в космос совершили 12 человек: Юрий Гагарин (первым в мире осуществил космический полет 12 апреля 1961 года), Герман Титов (первым совершил суточный космический полет 6-7 августа 1961 года), Алексей Леонов (первым вышел в открытый космос 18 марта 1965 года) и др.

3 августа того же года Совет министров СССР утвердил первое Положение о космонавтах СССР, которым были введены должности "космонавт", "инструктор-космонавт" и "старший инструктор-космонавт".

Теоретические занятия первых слушателей-космонавтов сначала проходили на Центральном аэродроме им. М. В. Фрунзе (Ходынское поле) в Москве. Затем, в июле 1960 года, отряд космонавтов в полном составе был передислоцирован в Подмосковье. ЦПК ВВС начал функционировать в 25 км от Москвы, рядом с г. Щелково - в бывшем Зеленом, ныне Звездном, городке.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
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