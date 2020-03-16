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Интерфакс-АВН

Самолеты ВВС и ВМС США провели разведку у границ России на Черном море

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Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
Источник изображения: Алексей Куденко / РИА Новости

Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Два американских разведывательных самолета в пятницу совершили очередные полеты вблизи границ России на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет RC-135W ВВС США и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, вылетевшие с авиабаз Суда-Бэй на греческом острове Крит и авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия соответственно, в течение нескольких часов курсировали вблизи Крыма, а также Кубани.

Самолет RC-135W, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, в районе 11:53 мск приблизился к Крыму в районе южнее Судака. В течение более пяти часов он курсировал вдоль юго-западного и южного побережья полуострова, а также совершил пролеты к югу от Керченского пролива и к западу от Новороссийска. Американский разведчик выполнял полет на высоте 8,6 тыс. метров над международными водами Черного моря, временами приближаясь к российским берегам на расстояние 45-60 км.

Перед подлетом к российским рубежам разведчик был дозаправлен в воздухе над юго-востоком Черного моря американским самолетом-заправщиком KC-135T для увеличения продолжительности полета.

Тем временем в районе 12:30 мск к Крыму в районе Севастополя подлетел морской разведчик ВМС США P-8A Poseidon. В течение около часа он кружил на расстоянии 40 км от главной базы Черноморского флота, а затем совершил пролет вдоль южного побережья Крыма, к югу от Керченского пролива, а также вблизи Краснодарского края в районе Новороссийска. Полет, продолжавшийся более двух часов, выполнялся на высоте 7,6 тыс. метров над Черным морем и в 40-65 км от российских берегов.

Как сообщалось, накануне два российских стратегических бомбардировщика выполнили полет вблизи Великобритании. По сообщению Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс", "два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана. Продолжительность полета составила более 15 часов".

Российские военные сообщили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождались истребителями F-16 ВВС Норвегии и Typhoon ВВС Великобритании.

7 и 11 марта противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота также совершили полеты вблизи Великобритании.

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