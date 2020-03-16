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Независимое военное обозрение

Иран угрожает Америке ответными действиями на ее военную активность в Ираке

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Военнослужащие ВС Ирана
Военнослужащие ВС Ирана.
Источник изображения: commons.wikimedia.org

Власти Ирана в ультимативной форме потребовали от президента США Дональда Трампа, не предпринимать «опасных действий» после того, как американские боевые самолеты нанесли воздушные удары по силам шиитского ополчения группировки "Хизбалла Катаиб" в Ираке.

«Вместо опасных действий и необоснованных обвинений, Трамп должен пересмотреть присутствие и поведение своих войск в этом регионе», - сказал официальный представитель иранского министерства иностранных дел Аббас Мусави. Представитель МИДа исламской республики выступил с заявлением через несколько часов после военной акции, предпринятой США. По данным иракского военного ведомства в результате американской бомбардировки погибли два иракских военнослужащих, один полицейский и один гражданский.

Глава британского МИДа Доминик Рааб British Foreign Secretary Dominic Raab) заявил, что авиация ВВС США провела в Ираке акцию возмездия за убийство двух американских и одного британского солдата, которые погибли при ракетном обстреле авиабазы базы Taji реактивными снарядами от системы залпового огня «Катюша» в среду. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это деяние, но американцы посчитали, что виновниками здесь являются боевики военизированной группировки «Хизбалла Катаиб»(ХК).

В Пентагоне заявили, что удары американской авиации строго были направлены против проиранской вооруженной группировки ХК. И британский министр Рааб вставил свое веское слово: «Реакция на трусливое нападение на силы коалиции в Ираке была быстрой, решительной и соразмерной».

«Мы будем продолжать работать с нашими партнерами, чтобы гарантировать, что те, кто несет ответственность за эти ужасные действия, будут привлечены к ответственности…Британские силы находятся в Ираке с партнерами по коалиции, чтобы помочь стране противостоять террористической деятельности, и любой, кто хочет причинить им вред, может ожидать соответствующего ответа», - подчеркнул Доминик Рааб.

Напоминаем, что ранее парламент Ирака принял решение о выводе чужеземных войск из страны, но в Вашингтоне, а равно и в Тегеране это требование было оставлено без внимания.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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Страны
Великобритания
Ирак
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
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