США начали переброску в Ирак ЗРК Patriot

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США начали переброску зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Ирак для защиты американских военных баз, расположенных на территории этой страны. Об этом сообщил глава Центрального командования ВС США, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, генерал Кеннет Маккензи.

Выступая на брифинге для журналистов В Пентагоне, Маккензи пояснил, что в настоящее время в Ираке подготавливаются позиции для размещения ЗРК Patriot. По его словам, вместе с зенитными комплексами будут развернуты комплексы перехвата артиллерийских и минометных снарядов, которые прибудут в течение нескольких дней.

Мы сейчас перебрасываем системы Patriot в Ирак. Мы разместили на месте подготовительные материалы, что позволит нам создать позиции Patriot внутри Ирака. Что же касается комплексов перехвата ракет, артиллерийских и минометных снарядов противника и других вооружений, применяемых для защиты этих систем, то нас от готовности этих систем отделяет еще какое-то число дней

- пояснил генерал.

Маккензи подчеркнул, что американские ЗРК Patriot не предназначены для перехвата артиллерийских снарядов, а применяются для перехвата "ракет тех типов, которые Иран использовал в своей атаке "государство на государство" в начале января".

Ранее сообщалось, что на фоне проведенной атаки Ирана американской военной базы с помощью ракет, США запросили у Ирана разрешение разместить на его территории ЗРК Patriot для обеспечения защиты американских военнослужащих.