Войти
Военное обозрение

Трофейный турецкий броневик Vuran замечен на МКАД

245
0
0

Источник изображения: https://vk.com/feed

В Сети на странице "Военного Осведомителя" появились фотографии предположительно турецкого бронеавтомобиля Vuran, находящегося на платформе военного тягача, двигающегося по МКАДу. Бронеавтомобиль накрыт брезентом, однако хорошо просматривается расцветка броневика, присущая турецкой армии и спущенное колесо.

Предполагается, что тягач перевозил турецкий броневик Vuran, захваченный правительственной сирийской армией в провинции Идлиб или у вооруженных формирований ПНС в Ливии. О поставке таких броневиков вооруженным формированиям в Сирии, поддерживаемых Турцией, официально не сообщалось, а вот в Ливию была поставлена большая партия таких бронеавтомобилей.

В мае прошлого года в Триполи прибыло грузовое судно, на борту которого находилась партия новых турецких бронемашин класса MRAP Kirpi II и Vuran, предназначенных для вооружения воинских подразделений и племен, поддерживающих правительство народного согласия Сараджа.

Источник изображения: https://vk.com/feed

Броневик Vuran впервые был показан в Турции в 2017 году. Масса - 18,5 тонны, вместимость - 11 военнослужащих (экипаж 2 + 9 десант). В качестве вооружения устанавливается боевой модуль с дистанционным управлением. Вооружение - пулемет (7,62-мм или 12,7-мм). Однако в версии для боевиков боевой модуль может быть заменен на установленный на турели крупнокалиберный пулемет.

Машина оснащена камерой переднего и заднего обзора, системой автоматического пожаротушения, системой стабилизации боевого модуля. Шины имеют вставки, позволяющие передвигаться даже со всеми пробитыми колесами. В салоне предусмотрен кондиционер, имеющий также функцию обогрева.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Сирия
Турция
Продукция
Kirpi
Похожие новости
16.03.2020
Бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства замечен в Подмосковье
18.06.2019
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
02.05.2019
Свои на восточном базаре
06.02.2019
Мощь за чужой счет
19.12.2017
Второй "Сентри" ушел из НАТО. Что взамен?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.03 07:18
  • 220
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 16.03 07:15
  • 19
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 16.03 07:02
  • 49
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 16.03 03:54
  • 5
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 16.03 03:48
  • 1
На «Армии -2020» обсудят диверсификацию российского ОПК
  • 16.03 03:05
  • 1
США выпустят «приманку» для России
  • 16.03 02:00
  • 1
Черноморский флот РФ осваивает новый вертолёт радиолокационного дозора Ка-31Р
  • 16.03 01:51
  • 1
Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски
  • 16.03 01:37
  • 1
Под Волгоградом военные провели учения по борьбе с коронавирусом
  • 15.03 23:43
  • 5
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 15.03 20:39
  • 1
Starlink: 300 спутников на орбите
  • 15.03 18:41
  • 59
Корабль SpaceX лопнул
  • 15.03 14:08
  • 2
Горбачев обеспокоен политикой балансирования на грани войны, призывает мировых лидеров одуматься
  • 15.03 06:59
  • 3
Украинские ученые отказались продать свои секреты Китаю
  • 15.03 05:34
  • 1
ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику