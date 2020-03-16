Трофейный турецкий броневик Vuran замечен на МКАД

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В Сети на странице "Военного Осведомителя" появились фотографии предположительно турецкого бронеавтомобиля Vuran, находящегося на платформе военного тягача, двигающегося по МКАДу. Бронеавтомобиль накрыт брезентом, однако хорошо просматривается расцветка броневика, присущая турецкой армии и спущенное колесо.

Предполагается, что тягач перевозил турецкий броневик Vuran, захваченный правительственной сирийской армией в провинции Идлиб или у вооруженных формирований ПНС в Ливии. О поставке таких броневиков вооруженным формированиям в Сирии, поддерживаемых Турцией, официально не сообщалось, а вот в Ливию была поставлена большая партия таких бронеавтомобилей.

В мае прошлого года в Триполи прибыло грузовое судно, на борту которого находилась партия новых турецких бронемашин класса MRAP Kirpi II и Vuran, предназначенных для вооружения воинских подразделений и племен, поддерживающих правительство народного согласия Сараджа.

Источник изображения: https://vk.com/feed

Броневик Vuran впервые был показан в Турции в 2017 году. Масса - 18,5 тонны, вместимость - 11 военнослужащих (экипаж 2 + 9 десант). В качестве вооружения устанавливается боевой модуль с дистанционным управлением. Вооружение - пулемет (7,62-мм или 12,7-мм). Однако в версии для боевиков боевой модуль может быть заменен на установленный на турели крупнокалиберный пулемет.

Машина оснащена камерой переднего и заднего обзора, системой автоматического пожаротушения, системой стабилизации боевого модуля. Шины имеют вставки, позволяющие передвигаться даже со всеми пробитыми колесами. В салоне предусмотрен кондиционер, имеющий также функцию обогрева.