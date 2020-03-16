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Военное обозрение

На американцев произвело впечатление обнаружение российскими ВКС их арктического лагеря

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Источник изображения: topwar.ru

Группа из двух российских стратегических бомбардировщиков пролетела над ледовым лагерем американцев Seadragon, который был разбит в Арктике неподалеку от побережья Аляски. Арктический лагерь находится в море Бофорта на расстоянии несколько десятков километров от берега.

Это событие состоялось 9 марта. Россияне осуществляли над морем Бофорта полёт около четырех часов, пролетев над лагерем на высоте 760 метров. Во время патрулирования их сопровождали американские истребители F-22 Raptor и канадские CF-18 Hornet. Журналисты издания Popular Mechanics восхитились возможностями российской военной авиации:

Россия более чем способна найти американские войска даже в Арктике.

Хотя Popular Mechanics утверждает, что над Seadragon пролетали стратегические бомбардировщики Ту-95, в российском Министерстве обороны этот факт не подтверждают. Там говорят, что в патрулировании участвовали дальние противолодочные самолеты Ту-142, которые имеют внешнее сходство с Ту-95.

Американские военные разбили ледовый лагерь в море Бофорта 4 марта в ходе учений. Подобные маневры военнослужащие США проводят каждые два года с целью оценки боеготовности вооруженных сил Соединенных Штатов и союзных армий в суровых арктических условиях.

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Страны
Канада
Россия
США
Продукция
F-18
F-22
Ту-142
Ту-95
Проекты
Арктика
Военные учения
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