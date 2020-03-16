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Российская газета

Бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства замечен в Подмосковье

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В Подмосковье замечен бронированный автомобиль Kirpi турецкого производства.

В Сети появились фотографии седельного тягача КамАЗ-65225 с тралом, на котором видно двухосное транспортное средство. Большая часть перемещаемого объекта скрыта брезентом, но можно заметить специфический камуфляж и детали конструкции, по которым определяется его тип.

Сделаны предположения, что машина недавно была отбита у действовавших в сирийской провинции Идлиб незаконных вооруженных формирований. В результате неудачных действий боевиков в ходе напряженных боев с правительственными войсками было потеряно несколько единиц такой техники. По всей видимости, один из захваченных образцов передан российской стороне.

В парке "Патриот" существует экспозиция трофеев из этой горячей точки. Там можно увидеть различные танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, артиллерию и другую технику.

Kirpi (колесная формула 4х4) относятся к классу MRAP и имеют усиленную противоминную защиту. Кроме Сирии, модификации этого броневики замечены также в Ливии, на вооружении сил Правительства национального согласия.


Алексей Брусилов

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Страны
Ливия
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Kirpi
Компании
КАМАЗ
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