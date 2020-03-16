На «Армии -2020» обсудят диверсификацию российского ОПК

На международный военно-технический форум «Армия-2020» приглашено более 130 официальных делегаций оборонных ведомств иностранных государств, заявил в четверг журналистам начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) генерал-майор Андрей Гончаров на брифинге для иностранных военных атташе в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

«На международный военно-технический форум «Армия-2020» ожидается увеличение числа иностранных экспозиций, а также выставочных стендов иностранных предприятий. На форум приглашено более 130 официальных делегаций оборонных ведомств иностранных государств», - заявил Гончаров.

Генерал уточнил, свое намерение о формировании национальных экспозиций подтвердили семь государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Индия, Иран.

«Расширенное участие зарубежных военных специалистов в работе форума послужит укреплению международного военно-технического сотрудничества», - отметил генерал-майор Андрей Гончаров.

Генерал уточнил, что за пять лет показатели форума возросли по количеству участников в 1,5 раза, по количеству иностранных делегаций - более чем в 2 раза, по количеству экспонатов - в 3,5 раза, по количеству научно-деловых мероприятий - в 2 раза, по количеству посетителей - в 6 раз. По итогам предыдущего форума, проведенного в 2019 году, в общей сложности в его работе приняли участие более 700 представителей из 120 иностранных государств. Десять стран представили свои национальные выставочные экспозиции.

В августе на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» иностранцам покажут возможности современных средств борьбы в режиме реального времени, заявил в четверг журналистам начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров на брифинге для военно-дипломатического корпуса иностранных государств.

«Планируется, что на «Армии-2020» иностранным делегациям в режиме реального времени продемонстрируют эшелонированную оборону объектов с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия «Панцирь-С», зенитных ракетных комплексов «Бук», а также комплексов противодействия летательным аппаратам», - заявил Гончаров.

«В Астраханской области будут проведены боевые стрельбы и пуски средств ПВО для уничтожения тактических и баллистических ракет, а также беспилотных летательных аппаратов различного класса. На полигоне Алабино продемонстрируют эшелонированную оборону объектов с применением средств ПВО и уничтожением БПЛА различного класса зенитно-пушечным вооружением и стрелковым оружием, а также с применением средств радиоэлектронной борьбы», - уточнили в Минобороны.

Поясняется, что показе будет задействовано вооружение, военная и специальная техника Минобороны России, а также экспортно-ориентированные образцы вооружения предприятий промышленности.

В рамках международного военно-технического форума «Армия-2020» состоится конгресс на котором обсудят диверсификацию ОПК России, заявил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров на брифинге для военно-дипломатического корпуса иностранных государств.

«В рамках международного военно-технического форума «Армия-2020» состоится конгресс на котором обсудят диверсификацию ОПК России. В нем примут участие руководители федеральных органов исполнительной власти, глав субъектов России, предприятий оборонно-промышленного комплекса, ведущих научно-исследовательских организаций и вузов России», - заявил Гончаров.

Генерал уточнил, что конгресс проводится для стимулирования и поддержки инновационного развития оборонно-промышленного комплекса, а также продвижения технологий и промышленной продукции на рынки высокотехнологичных товаров и услуг.

«Частью конгресса станет расширенная экспозиция продукции двойного и гражданского назначения, разработанной предприятиями ОПК, в том числе электронная компонентная база, а также технологическое оборудование предприятий инструментальной промышленности и отечественных разработчиков программного обеспечения», - заявил Гончаров.

Военным дипломатам из стран Европы, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки в четверг рассказали о военно-техническом форуме «Армия-2020», заявили журналистам в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Представителей военно-дипломатического корпуса из стран Европы, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, аккредитованные в России, проинформируют об особенностях проведения международного военно-технического форума «Армия-2020». Брифинг пройдёт на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на брифинге начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) генерал-майор Андрей Гончаров рассказал о форматах демонстрационной и научно-деловой программ «Армии-2020», особенностях проведения.

«На брифинг также были приглашены представители 18 оборонных предприятий и организаций из 12 стран», - сообщили в Минобороны.

Шестой международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет в период с 23 по 29 августа 2020 года на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на аэродроме Кубинка, полигонах Алабино и Ашулук.

По информации Минобороны РФ.