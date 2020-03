США уже 100 лет не хотят ни стабильности, ни процветания России

В нескончаемых заявлениях заокеанских политиков, деятелей в погонах, сотрудников спецслужб, некоторых представителей научного сообщества и прочих, включая подтявкивающую дяде Сэму Европу, Россия объявляется главным врагом благополучия Запада. Однако и в этом хоре иногда звучат и вполне объективные оценки сложившейся ситуации. 10 марта американская газета The Boston Globe публиковала статью под заголовком «Американцам каждый день твердят, что русские вмешиваются в нашу политику. А мы вмешиваемся в их уже целый век».

Автор статьи, журналист, писатель и ученый Стивен Кинцер (Stephen Kinzer) в 2007 году написал книгу «Перевороты. Как США свергают неугодные режимы» (Overthrow: America's Century of Regime Change from Hawaii to Iraq), в которой отметил, что ни одна нация в современной истории не свергала правительства других стран так часто и так далеко от своих границ, как США. В книге показывается, что почти полтора века Америка цинично и бесцеремонно устраивает перевороты в разных частях планеты. Гавайи и Куба, Никарагуа и Гондурас, Иран, Вьетнам, Чили, Гренада, Афганистан, Ирак... Обширный список стран, жертв политических амбиций Вашингтона США, продолжает расти и сегодня.

Поводы, методы и риторика главного претендента на роль мирового арбитра год от года меняются, констатирует Кинцер. Неизменным остается только намерение США упрочить свою власть, навязать свою идеологию и завладеть ресурсами, приглянувшимися им в разных странах. Проблема, по его мнению, состоит в том, что, когда Америка берет на себя право решать, какое правительство представляет собой угрозу, и затем жестко его уничтожает, в мире нарастает напряжение, а не восстанавливается порядок.

В статье автор напомнил об адмирале Александре Колчаке, известном ученом и исследователе Крайнего севера, добившемся высокого положения в российском флоте. В 1917 году он посетил США, а по возвращении начал собирать силы на борьбу с большевиками. Хотя Англия щедро снабжала адмирала оружием, его войскам не удалось одержать победу, а сам он был схвачен большевиками и 7 февраля 1920 года расстрелян.

Белая армия, в конце концов, капитулировала. Коммунисты укрепили свою власть, которую сохраняли семь десятилетий. Все это время, за исключением союза против Германии во Второй мировой войне, Москва и Вашингтон соперничали на мировой арене.

Конец Колчака объясняет, почему современная России считает, что находится в американской осаде. Адмирала Запад признал законным правителем России. Он пытался свергнуть Ленина. В 1919 году президент Вудро Вильсон пришел в ужас от прихода к власти большевиков и отправил в Россию корпус из 13 тыс. американских солдат. В США этот эпизод забыли. Молодое поколение о нем совсем не знает. А вот русские хорошо помнят свою историю. Они со школьной скамьи знают, что США и другие державы некогда отправили войска в их страну и видят в этой интервенции начало этапе периода века, в течение которого США неустанно вмешивались во внутренние дела России. Так появилось представление о том, что Запад постоянно угрожает России и делает все возможное, чтобы дестабилизировать и ослабить ее.

Политики США постоянно твердят о том, что Россия вмешивается во внутренние дела Америки, пытается подорвать ее изнутри и ослабить демократию. Американская пресса изображает Россию исключительно в дурном свете, Владимир Путин изображается демонической личностью, а любому политику, кто предлагает наладить отношения с Москвой, грозят обвинения в государственной измене. Кандидаты в президенты соревнуются в том, кто из них будет более «антироссийским», чем его соперники, считая это высшим проявлением патриотизма. Сегодня, подчеркивает Кинцер, напряженность в отношениях между двумя странами во много раз выше, чем в худшие дни холодной войны.

У правительств США и России сложились очень похожие взгляды друг на друга. Каждая из сторон считает, что другая систематически и злонамеренно вмешивается в ее внутреннюю политику. Так подпитывается спираль недоверия и гнева. До крайности 1919 года дело еще не дошло.

Конец холодной войны стал новым этапом попыток Америки перевести Россию на западные рельсы и сделать ее «ответственным партнером по международном порядку, основанному на правилах». США искали сговорчивого лидера, способного сыграть прозападную роль и какой-то мере нашли ее в Борисе Ельцине.

В 1996 году Вашингтон озаботился тем, что Ельцин может проиграть выборы. Влияние США в России оказалось под угрозой. В Москву была направлена группа американских политтехнологов и им удалось добиться победы первого президента РФ, хотя это было прямым вмешательством в российскую политику. Журнал Time даже опубликовал бравурную статью «Янки спешат на помощь» (Yanks to the Rescue). На обложке номера был нарисован Ельцин, размахивающий американским флажком.

«С приходом Путина США вернулись к своему стандартному образу России как кровожадного врага. Мы обложили российских граждан и их корпорации лабиринтом санкций. Наши военные окружили Россию так, как если бы русские устроили базы в Канаде и Мексике. Мы аннулировали договоры, которые некогда сдерживали наше соперничество. В зависимости от точки зрения, эти шаги — либо агрессивная провокация, либо взвешенный ответ на российские угрозы и правонарушения. В любом случае русских можно понять и простить, если они считают, что США не желают их стране ни процветания, ни стабильности. Казнь адмирала Колчака сто лет назад ознаменовала эпохальный провал попыток Запада подчинить Россию своей воле. Но мы не сдаемся», - заключил свою статью академик.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»