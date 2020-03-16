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ЦАМТО

TKMS начала испытания головного корвета класса "Саар-6", предназначенного для ВМС Израиля

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Источник изображения: www.fresh.co.il

ЦАМТО, 13 марта. Компания ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) приступила к ходовым испытаниям головного корвета УРО следующего поколения "Маген" (Magen) класса "Саар-6", предназначенного для ВМС Израиля.

Как сообщает Navalnews.com, предполагается, что головной корабль серии будет передан ВМС Израиля весной 2020 года после завершения всех испытаний. Остальные три корвета будут поставлены заказчику с интервалом в несколько месяцев.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на строительство для ВМС Израиля четырех корветов класса "Саар-6" был подписан в мае 2015 года. По данным израильских СМИ, стоимость приобретения четырех кораблей для Израиля составила 430 млн. евро. Правительство Германии выделило на эту программу 115 млн. евро.

Поставку корветов ThyssenKrupp Marine Systems осуществляет совместно с German Naval Yards Kiel. После завершения проектирования резка стали для постройки головного корабля серии началась на предприятии в Киле 7 февраля 2018 года. Спуск корвета на воду состоялся 25 мая 2019 года. В декабре 2019 года в Интернете были размещены снимки двух кораблей, строящихся на предприятии в Киле.

Как предполагается, длина корвета "Маген" составит около 90 м, ширина – 13 м, водоизмещение – около 1900 т, экипаж – около 70 человек, расчетная максимальную скорость – 24 узла, дальность плавания – 2500 морских миль.

Корабли строятся с применением технологий малозаметности и оснащаются современными средствами обнаружения и поражения.

После прибытия в Израиль корветы будут дооборудованы системами израильского производства.

Согласно планам, для защиты морских газовых платформ, размещенных в исключительной экономической зоне Израиля, корабли будут оснащены РЛС ELM-2248 MF-STAR, 76-мм артиллерийской установкой Super Rapid группы Leonardo, двумя 25-мм дистанционно управляемыми артиллерийскими установками "Тайфун", 16 противокорабельными ракетами (вероятно "Габриэль-5"), 32 зенитными управляемыми ракетами "Барак-8" производства Israel Aerospace Industries (IAI), двумя 324-мм торпедными аппаратами. Несколько кораблей получат систему противоракетной обороны C-Dome с ЗУР "Тамир" производства Rafael. На борту предусмотрено размещение вертолета класса SH-60.

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Barak-8
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