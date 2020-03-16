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Российская газета

Под Волгоградом военные провели учения по борьбе с коронавирусом

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Источник изображения: rg.ru

В Волгоградской области военнослужащие провели учения, в ходе которых тренировались бороться с распространением вирусной инфекции. В маневрах были задействованы свыше 300 солдат и офицеров полка радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа.

По легенде учений, в закрытом военном гарнизоне появилась информация об угрозе распространения опасной вирусной инфекции.

"Военнослужащие полка выполнили РХБ разведку, развернули новейшую универсальную станцию специальной обработки и провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава, военной техники, а также обеззараживание участков местности", - сообщили в пресс-службе ЮВО.

В тренировке были задействованы разведывательные химические машины РХМ-6 и авторазливочные станции АРС-14КМ.


Николай Грищенко

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Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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1 комментарий
№1
16.03.2020 01:37
О боже, если в РХБЗ защитные комплекты 30-40 летней давности, то что донашивает остальная армия?

Сколько десятков тысяч новых фильтрующих противогазов и комплектов ИЗ нового поколения закупили за последние 10 лет?

Я уже молчу про специализированные - противорадиационные, противочумные (биологические) и костюмы химической защиты (лабораторного уровня защиты).

Ни один из них в своем классе не сравнится с универсальным ОЗК ни по уровню защиты ни по ряду других важных свойств.
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