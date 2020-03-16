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Российская газета

Странные надувные макеты БМП-2 и ЗРК "Куб" создали в Китае

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Источник изображения: rg.ru

Надувные макеты БМП-2 и ЗРК "Куб", не похожие на настоящие машины, выпустили в Китае.

В КНР организовано производство надувных танков, самолетов и ракетных установок. Предлагаются имитации различной техники, изготовленной в советское время, а также современных образцов российского и американского производства.

Правда, если пневматические макеты комплексов противовоздушной обороны "Панцирь-С1" и С-400, а также оперативно-тактического Scud (Р-17 "Эльбрус") в целом похожи на оригиналы, то отдельные представленные изделия вызывают недоумение.

Особенно бросается в глаза "танк БМП-2". Видно, что создатели работали, что называется, спустя рукава, сделав в итоге нечто, нисколько не напоминающее оригинал. Так, "корпус" копирует более современную БМП-3, а "башня" больше напоминает германские и японские разработки времен Второй мировой войны. Учитывая широкое распространение этой советской боевой машины второго поколения, создание правдоподобной копии не представляется большой проблемой.

Еще больше вопросов вызывает ЗРК 2K12 "Куб" (SA-6 Gainful). У него вместо трех положенных ракет видна одна большая, больше похожая на советскую П-15 "Термит", разработанную не для уничтожения воздушных целей, а для решения противокорабельных задач. Предназначенная для их запуска гусеничная самоходная установка имеется только в вооруженных силах КНДР.

Также продаются надувные М1 Abrams и F-22 Raptor. Учитывая, что американский танк находится на вооружении многих арабских армий, есть вероятность, что такие макеты могут иметь спрос. Но вот истребитель пятого поколения есть только в ВВС США. Будет ли Пентагон закупать такие изделия у китайских производителей, большой вопрос.

Пневматическая военная техника в настоящее время выпускается во многих страх. Например, во Вьетнаме и в Египте. Большое внимание этому направлению уделяется и в российской оборонной промышленности.


Алексей Моисеев

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Страны
Вьетнам
Германия
Египет
Китай
КНДР
Россия
США
Япония
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-22
БМП-2
БМП-3
КУБ
Р-17
С-400 Триумф
Проекты
Истребитель 5 поколения
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