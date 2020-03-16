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Интерфакс-АВН

Кремль считает лучшей площадкой для саммита ядерной "пятерки" ГА ООН в сентябре

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Наилучшей площадкой для саммита стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (РФ, США, Китай, Франция, Великобритания) могла бы стать юбилейная Генеральная ассамблея ООН в сентябре, из Лондона поступают сигналы о том, что он вслед за другими членами "пятерки" согласится на проведение такой встречи, заявили в Кремле.

"Все говорит о том, что наилучшей площадкой для проведения такой встречи "пятерки" могла бы стать Генеральная ассамблея ООН, это будет 75 лет, и это сентябрь", - сказал, отвечая на вопрос "Интерфакса" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что "времени много и пока преждевременно говорить о том, может ли вообще коронавирус повлиять на это".

"Сейчас мы исходим из того, что перспективы проведения такой встречи, нужной всем нам, всему человечеству - очень позитивны и очень велики", - сказал Песков на вопрос, как ситуация с коронавирусом может повлиять на перспективы такого саммита.

На просьбу прокомментировать сообщения о том, что Лондон вслед за Парижем, Пекином и Вашингтоном дал согласие на эту встречу, Песков сказал: "Там есть определенные сигналы о том, что Великобритания будет тоже заинтересована в проведении такой встречи".

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