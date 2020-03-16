Предприятие наказано за успешный ремонт агрегатов атомных подводных лодок без лицензии

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Николая Сергеева "Ремонт четырех подлодок признан ничтожным.

СПТБ "Звездочка" и ее бывший гендиректор должны вернуть всю стоимость контракта государству", военная прокуратура взыскала деньги с предприятия, отремонтировавшего агрегаты четырех атомных подводных лодок (АПЛ) Северного флота, не имея на то специальных лицензий. Руководитель компании получил срок за незаконное предпринимательство в сфере гособоронзаказа. Интересно, что к качеству работ у заказчика в лице Министерства обороны никаких претензий не было.

Атомная подводная лодка К-317 "Пантера" проекта 971 Северного флота (с) Лев Федосеев / ТАСС

Иск военной прокуратуры к АО "Специальная производственно-техническая база "Звездочка"" (СПТБ "Звездочка") и его бывшему руководителю Константину Хрюкину удовлетворил Полярный райсуд Мурманской области, находящийся в городе Гаджиево. Поводом для гражданского разбирательства послужил уголовный процесс, прошедший в том же суде.

Как установили следственные органы, а затем и суд, господин Хрюкин возглавлял АО "СПТБ "Звездочка"" с января 2013 по январь 2016 года. Согласно уставу общества, оно было вправе заниматься "любыми видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством РФ", при этом некоторых специальных лицензий у него не было.

Между тем 18 февраля 2014 года между Минобороны и ОАО "Центр судоремонта "Звездочка"" (ЦС "Звездочка") был заключен государственный контракт на выполнение работ по серийному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Северного флота на период 2014-2016 годов. В качестве соисполнителя контрактов ЦС "Звездочка" привлек СПТБ "Звездочка".

Последним обществом в 2014-2015 годах были выполнены работы на электрокомпрессорных станциях атомной подводной лодки "Пантера" стоимостью 7,4 млн руб., АПЛ "Волк" - на 2,5 млн руб., АПЛ "Воронеж" - на 340 тыс. руб., АПЛ "Гепард" - на 2 млн руб. и проч., за которые генподрядчик перечислил ему в общей сложности 14,4 млн руб. Причем специалисты СПТБ "Звездочка" работали в местах постоянной дислокации АПЛ в городах Гаджиево и Заозерске.

Когда выяснилось, что работы проводились без лицензий, Константину Хрюкину предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) УК РФ.

Полярный райсуд назначил уже бывшему гендиректору СПТБ "Звездочка" полтора года колонии-поселения. Однако, учитывая, что ранее предприниматель был осужден по ч. 1 ст. 201 УК за злоупотребление полномочиями, также допущенное при ремонте судов Северного флота, срок увеличили до двух с половиной лет поселения.

Обращаясь в суд, военная прокуратура указала, что господином Хрюкиным была умышленно совершена сделка с целью, "заведомо противной основам правопорядка и нравственности", да к тому же затрагивающая интересы обороны и безопасности страны. Надзор требовал признать сделку ничтожной, а доход от нее обратить в доход казны РФ.

Представитель осужденного Хрюкина с прокурорским иском не согласился, полагая, что заявленные требования необоснованны. По его словам, основания для удовлетворения заявления отсутствуют, так как все работы были выполнены качественно и в срок. Представитель АО "СПТБ "Звездочка"" также отметил, что претензий государственного заказчика ни в адрес этого предприятия, ни к ЦС "Звездочка" не поступало. "Результат выполненных работ используется Минобороны РФ в настоящее время",- добавил он.

Суд же решил, что АО "СПТБ "Звездочка"" были выполнены работы, необходимое качество которых не было и не могло быть обеспечено надлежащим образом в связи с отсутствием у компании лицензии на ремонт вооружения и военной техники по соответствующему классу.

Отметив, что "недобросовестность и противоправность действий" господина Хрюкина установлена вступившим в законную силу приговором, а сама сделка являлась ничтожной, суд взыскал с бывшего гендиректора АО "СПТБ "Звездочка"" и самого предприятия 14 407 930 руб., а также госпошлину.