Министерство обороны США вводит частичный запрет для военнослужащих на поездки за рубеж

Американское сетевое издание "The Hill" в материале Ellen Mitchell "Pentagon halts service member travel to countries most affected by coronavirus for 60 days" сообщило, что министерство обороны США вечером 11 марта 2020 года заявило, что вводит 60-дневный запрет на поездки, включая передислокации, для военнослужащих, гражданских служащих министерства обороны и членов их семей в страны и из стран, население которых больше всего пострадало от коронавируса.

Медицинская проверка на симптомы коронавируса у вьезжающих на американскую военную базу Кэмп Кейси, где дислоцировано управление 2-й пехотной дивизии армии США, в Тондучхоне (Южная Корея), 26.02.2020 (с) Amber Smith / министерство обороны США

Ограничения, которые вступают в силу в 13 марта [ документ ], запрещают все поездки в страны и из стран, отнесенных к "3-му уровню" Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention - CDC), включая Китай, Южную Корею, Иран и Италию.

Кроме того, гражданским служащим министерства обороны США и семьям военнослужащих в течение 60 дней запрещено выезжать в страны "2-го уровня", к которым в настоящее время относят Японию.

"Главным приоритетом министерства обороны остается безопасность и благосостояние наших людей", - заявил в своем обращении министр обороны США Марк Эспер. - "Вводя данные благоразумные меры, я продолжаю делегировать все необходимые полномочия командующим для принятия дальнейших решений на основе их оценок для обеспечения безопасности своих людей и обеспечения готовности к выполнению задач".

"Хотя мы имеем дело с весьма нестабильной и развивающейся ситуацией, я по-прежнему уверен в нашей способности обеспечить безопасность наших военнослужащих, гражданских лиц и их семей", - добавил Эспер.

Коронавирус, который называют COVID-19, к настоящему времени заразил более 1000 американцев, из которых умерли более 30.

Решение Пентагона, которое последовало за объявлением президентом Трампом решения об ограничении вьезда в Соединенные Штаты из Европы в течение следующих 30 дней, повлияет на тысячи военнослужащих и членов их семей, находящихся на военных объектах США в Южной Корее, Японии и Италии.

Строгий запрет для стран "3-го уровня" охватывает "все формы поездок", включая передислокации, смену места службы, временные командировки и оплачиваемые правительством отпуска.

"Министры видов вооруженных сил и командующие могут выпускать разрешения для изменения данных правил, если они считают необходимым обеспечить боеготовность и рассмотреть конкретные случаи", - говорится в заявлении Пентагона.

В течение следующих 60 дней министерство обороны США будет внедрять "расширенные протоколы медицинского обслуживания" для всех, кто выезжает в страны 2-го и 3-го уровней.

Ранее 11 марта министерство обороны США также объявило, что оно сократит число военнослужащих, которые, как ожидается, примут участие в многонациональных учениях "Defender Europe 20" в Европе, а также выведет американские войска из многонациональных арктических учений "Cold Response 20" в Норвегии. Оба мероприятия были свернуты из-за опасений по поводу коронавируса.