Под угрозой санкций: Индонезия отказалась от Су-35

Bloomberg: Трамп вынудил Индонезию отказаться от покупки Су-35

США надавили на Индонезию, чтобы она отказалась от закупки у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд, сообщают СМИ. По их данным, Вашингтон угрожал Джакарте санкциями за исполнение такого контракта. О сделке Индонезии с РФ стало известно в начале 2018 года.

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от сделки с Россией по приобретению 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного чиновника.

Как объяснил собеседник агентства, Джакарта решила отменить сделку после того, как официальные представители Соединенных Штатов дали понять, что она может столкнуться с американскими санкциями из-за заключения контракта с Москвой.

Помимо того, Индонезия отказалась приобретать у Китая военно-морские патрульные катера на сумму $200 млн. Как рассказал Bloomberg источник, администрация президента Индонезии Джоко Видодо обеспокоена тем, что Вашингтон собирается принять карательные меры в торгово-экономической сфере между двумя странами, если Джакарта пойдет на сделку с Пекином.

Официального подтверждения отмены сделки не поступало ни от российской, ни от индонезийской стороны.

Эту информацию отказались комментировать в Госдепартаменте США. При этом американские дипломаты признают, что Вашингтон агитирует союзников отказываться от военно-технического сотрудничества с Россией. В противном случае Соединенные Штаты могут ввести ограничительные меры в соответствии с CAATSA - законом, позволяющим применять санкции против третьих стран, взаимодействующих с Москвой в ВТС.

Посол России в Индонезии Людмила Воробьева подтвердила, что Вашингтон оказывает давление на страны, которые захотели приобрести российскую оборонную технику.

«Цель ясна - заставить эти страны отказаться от получения оружия у России и вместо этого обратиться к Вашингтону. Конечно, это недобросовестная конкуренция, которая нарушает правила и нормы прозрачного и законного бизнеса», - подчеркнула дипломат.

Россия и Индонезия заключили соглашение о поставке 11 многофункциональных истребителей Су-35 в середине февраля 2018 года.

Эту информацию тогда распространили несколько СМИ. Ее подтвердили принадлежащей Демьяну Кудрявцеву газете «Ведомости» два источника в российской авиапромышленности.

Переговоры о поставке Индонезии истребителей Су-35 велись с 2012 года. В апреле 2016 года министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду заявил, что эта сделка будет скоро завершена, но ее пришлось отложить до августа 2017 года. Тогда корпорация «Ростех» договорилась с индонезийской компанией PT PPI о встречных поставках товаров из Индонезии в рамках оплаты контракта на поставку Су-35. В частности, речь шла о каучуке и пальмовом масле.

Как передавали «Ведомости», стоимость контракта составила порядка $1,1 млрд, примерно половина из которых оплачивается встречными поставками.

Осенью 2018 года «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника сообщал о сложностях при реализации этого контракта. Собеседники издания уточнили, что договор остается в силе, но его реализацию пришлось отложить. Планировалось, что поставки будут осуществляться в течение двух лет, а первый самолет Индонезия намеревалась получить еще к октябрю того же года.

Глава индонезийского минобороны Риамизард Риачуду заверял, что страна «никогда не отменит» сделку с Россией.

Он пояснил, что сторонам нужно только решить последние координационные вопросы.

Но уже в ноябре 2018 года официальный представитель ВВС Индонезии Новян Самёга заявил о возможном срыве контракта по закупке российских истребителей из-за возможного введения санкций со стороны США против Джакарты.

«Мы должны сочетать истребители восточного и западного производства. Политика нестабильна, а нам необходим баланс, который позволит нам использовать самолеты, сделанные на Востоке, если возникнут проблемы с Западом. Мы и раньше находились под санкциями, поэтому мы понимаем необходимость этого баланса», - подчеркнул Самёга.

Британское издание Jane's тогда писало, что Индонезия может заменить российские Су-35 американским истребителем Viper F-16, который производит компания Lockheed Martin.

США приняли закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) за несколько месяцев до заключения контракта Москвы и Джакарты. Этот закон предполагает введение санкций в отношении покупателей российской оборонной техники как ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в президентские выборы 2016 года в Соединенных Штатах. Весной 2018 года в санкционный список по CAATSA был внесен «Рособоронэкспорт».

Лидия Мисник