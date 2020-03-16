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Военное обозрение

КМП США пересмотрит программу создания палубных беспилотников

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Внешний вид беспилотного "тейлситтера" (вертикальный взлет с посадкой на хвост)

Источник изображения: Northrop Grumman

Корпус морской пехоты США принял решение о приостановке программы разработки палубных беспилотников MUX. Как сообщает "NPlus1" со ссылкой на Flightglobal, морпехи признали, что требования к беспилотнику, выдвинутые в рамках данной программы, оказались слишком завышенными.

КМП США решил пересмотреть программу создания перспективного универсального палубного беспилотника, признав, что предъявляемые к беспилотникам требования трудновыполнимы. Ранее американские морпехи требовали, чтобы новый БПЛА выполнял широкий спектр задач: вел разведку, доставлял грузы, ретранслировал сигналы и участвовал в радиоэлектронной борьбе. Боевой радиус новых палубных беспилотников должен быть от 350 до 700 морских миль (от 648 до 1296 километров) с полезной нагрузкой. Крейсерская скорость беспилотников должна составлять от 200 до 300 узлов (370-555 километров в час).

Тендер на создание БПЛА в рамках данной программы был объявлен в 2018 году. Предполагалось, что принятие аппаратов на вооружение произойдет в середине 20-х годов. Принятие беспилотников в боевой состав с завершением поставок всех заказанных аппаратов планировалось к 2034 году.

В рамках новой программы MUX планируется заказать разработку семейства беспилотных аппаратов, каждый из которых будет выполнять свою конкретную задачу. Один из аппаратов будет разработан для наземного базирования, а второй — для корабельного. Других подробностей не сообщается.

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Страны
США
Проекты
БПЛА
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