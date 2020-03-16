В России обвинили Европу в боязни сесть на Марс

Перенос запуска европейско-российской марсианской астробиологической миссии ExoMars-2020 на 2022 год произошел не из-за пандемии COVID-19, а по причине неготовности системы посадки станции, сообщил ТАСС сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Александр Родин.

По мнению специалиста, сложившаяся в мире вокруг коронавируса ситуация стала лишь предлогом для переноса миссии. В боязни сесть на Марс Родин обвинил Европу. «С технологической стороны посадка на Марс — чрезвычайно рисковое предприятие. Они осознают, что система сырая и что проще отложить запуск, чем идти на огромный риск», — сказал специалист.

Родин отметил, что все научное оборудование ExoMars-2020 готово, однако нахождение станции на Земле сопряжено с рисками. «Часть его компонентов может не пережить консервации, так как мы готовились к длительному перелету в космосе, а не к хранению в земных условиях. Что еще важнее, приоритетность всей миссии в целом снизится», — уточнил ученый.

Согласно SpaceNews, разрабатываемая европейской стороной парашютная система ExoMars-2020 отличается большими размерами и особой сложностью вследствие конструктивных особенностей посадочной платформы, созданной в России.

Накануне, 12 марта «Роскосмос» сообщил, что запуск ExoMars-2020 к Марсу переносится с текущего на 2022 год из-за «обстоятельств непреодолимой силы, вызванных ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе».

В сентябре 2019 года американское издание ArsTechnica написало, что парашютная система десантного модуля ExoMars-2020, не прошедшая удачного испытания, угрожает своевременному запуску одноименной миссии. Издание отметило, что за последние 60 лет на поверхность Марса была предпринята 21 попытка посадки, только восемь из которых завершились успешной работой спускаемого оборудования. Все оно было создано НАСА.

В октябре 2016 года демонстрационный посадочный модуль Schiaparelli миссии ExoMars-2016 разбился о поверхность Марса. Причиной инцидента стала ошибка системы управления, из-за чего у 577-килограммового аппарата преждевременно отключились тормозные ракетные двигатели.

ExoMars-2020 должен стать продолжением ExoMars-2016. Россия для миссии предоставит ракету «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой, а также научные инструменты для марсохода. Основное управление системами ExoMars-2020 будет осуществлять Европейское космическое агентство (ЕКА), которое передаст «Роскосмосу» посадочную платформу после схода с нее ровера.