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Российская газета

Британские ВВС показали полет ракетоносцев РФ над Атлантикой

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Источник изображения: rg.ru

Королевские ВВС Великобритании опубликовали красивое видео, посвященное полетам российских противолодочных самолетов Ту-142, стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 над Атлантикой.

- Три раза за неделю! - отметили британские летчики. Не забыли они и про себя: в ролик вмонтированы кадры подъема по тревоге истребителя Eurofighter Typhoon для сопровождения российских самолетов.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана, напомнили в Минобороны РФ. Все они выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.


Антон Валагин

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Страны
Великобритания
Россия
Продукция
EF-2000
Ту-142
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Арктика
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