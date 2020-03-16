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Российская газета

Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски

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Два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 пролетели над американскими подводными лодками и впоследствии сопровождались истребителями США и Канады. Самолеты и подводные лодки находились в международных водах.

Как пишет Popular Mechanics, все произошло в море Бофорта к северу от Аляски. Каждые два года США проводят ICEX - учение, предназначенное для проверки готовности военных сил действовать в арктических условиях. Одной из ключевых особенностей является участие подводных лодок ВМС США (и иногда Королевского флота), которые всплывают, чтобы создать базовый лагерь.

Военный лагерь Seadragon создали 4 марта, его назвали в честь атомной подводной лодки ВМС США Seadragon. В учениях ICEX принимали участие несколько субмарин разных флотов. И как раз в этот момент над базовым лагерем появились российские самолеты. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD утверждает, что два российских самолета были замечены как раз над лагерем и торчащими из-подо льда рубками подводных лодок. Пролет самолетов засняли на видео.

Интересно, как российские Ту-142 нашли лагерь в ледяной пустыне. Самолеты появились над ним всего через пять дней после его создания. Но ясно одно: Россия внимательно следит за действиями США даже в Арктике, делает вывод Popular Mechanics.

"РГ" уже рассказывала о том, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта. Их сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США, когда те находились в районе Аляски. Экипажи соблюдали международные правила использования воздушного пространства.


Светлана Цыганкова

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Страны
Канада
Россия
США
Продукция
F-18
F-22
Ту-142
Проекты
Арктика
Военные учения
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1 комментарий
№1
16.03.2020 01:51
У Ту-142 в плане размещения средств разведки и целеуказания нового поколения огромный потенциал, включая боковые РЛС с АФАР, комплекс РЭР, многодиапазоный комплекс оптико-электронной разведки высокого разрешения, обновленные средства обнаружения подводных лодок. Их все необходимо ремонтировать, причем капитально с ремоторизацией.
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