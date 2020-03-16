Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски

Два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 пролетели над американскими подводными лодками и впоследствии сопровождались истребителями США и Канады. Самолеты и подводные лодки находились в международных водах.

Как пишет Popular Mechanics, все произошло в море Бофорта к северу от Аляски. Каждые два года США проводят ICEX - учение, предназначенное для проверки готовности военных сил действовать в арктических условиях. Одной из ключевых особенностей является участие подводных лодок ВМС США (и иногда Королевского флота), которые всплывают, чтобы создать базовый лагерь.

Working alongside our international partners at Ice Camp Seadragon ❄️ 🐉, the #USNavy continues assessing submarine readiness and gathering operational experience in the Arctic during #ICEX2020. @PacificSubs @COMSUBLANT pic.twitter.com/zki0wb9Lql — U.S. Navy (@USNavy) March 11, 2020

Военный лагерь Seadragon создали 4 марта, его назвали в честь атомной подводной лодки ВМС США Seadragon. В учениях ICEX принимали участие несколько субмарин разных флотов. И как раз в этот момент над базовым лагерем появились российские самолеты. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD утверждает, что два российских самолета были замечены как раз над лагерем и торчащими из-подо льда рубками подводных лодок. Пролет самолетов засняли на видео.

Интересно, как российские Ту-142 нашли лагерь в ледяной пустыне. Самолеты появились над ним всего через пять дней после его создания. Но ясно одно: Россия внимательно следит за действиями США даже в Арктике, делает вывод Popular Mechanics.

"РГ" уже рассказывала о том, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта. Их сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США, когда те находились в районе Аляски. Экипажи соблюдали международные правила использования воздушного пространства.

Светлана Цыганкова