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Интерфакс-АВН

"Швабе" и МФТИ разрабатывают проекты в области искусственного интеллекта

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МФТИ
Московский физико-технический институт.
Источник изображения: mipt.ru

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Перспективные проекты в сфере медицинской техники, оптоэлектроники и искусственного интеллекта обсуждают специалисты в ходе первой сессии научно-исследовательского центра оптоэлектроники, медицинской техники и искусственного интеллекта (НИЦ), созданного холдингом "Швабе" на базе Московского физико-технического института (МФТИ).

"Основная задача научно-технической сессии - определить технологии и наиболее близкие к серийному производству изделия при совместном участии специалистов предприятий "Швабе" и учёных МФТИ", - сказано в сообщении пресс-службы холдинга, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

По словам заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина, сотрудничество с одним из ведущих вузов страны позволит "максимально оперативно вывести на рынок инновационные решения".

С этой целью, отметил Ожгихин, и принималось решение о создании НИЦ.

"Основное назначение НИЦ - разработка целого ряда продуктов для медицинской и оптической отраслей и решений в сфере искусственного интеллекта для дальнейшего производства на предприятиях холдинга. Перед участниками сессии стоит задача совместно разработать дорожную карту по развитию проектов, то есть представить стратегию их реализации в научной и конструкторской частях", - отмечает Ожгихин, которого цитирует пресс-служба.

Сообщается, что в сессии принимают участие около 70 человек.

"По её итогам будут сформированы и согласованы технические задания и планы, отобраны наиболее важные проекты и разработки, в ближайшее время по ним будут подготовлены дорожные карты", - говорится в пресс-релизе.

Исполнительный директор НИЦ "Швабе" в МФТИ Лоран Акопян уточнил, что "результатом стратсессии станет разработка новых технический заданий и дорожных карт по приоритетным направлениям цифровой экономики России".

Среди них Акопян выделил "цифровое здравоохранение, промышленное внедрение технологий искусственного интеллекта и решений в сфере "Умного дома/города" с выходом на международные рынки".

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Страны
Россия
Компании
Швабе ОАО
Проекты
AI
ИТ
Медицина
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