На Международный военно-технический форум "Армия-2020" приглашены более 130 иностранных делегаций

Военнослужащие на фоне самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" на форуме "Армия-2018" в Кубинке.

ЦАМТО, 13 марта. Более 130 делегаций оборонных ведомств иностранных государств приглашены на Международный военно-технический форум "Армия-2020".

Об этом сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров.

По его словам, свое намерение о формировании национальных экспозиций на форуме "Армия" подтвердили семь стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Индия и Иран.

"Расширенное участие зарубежных военных специалистов в работе форума послужит укреплению международного военно-технического сотрудничества", – отметил А.Гончаров.

Форум "Армия-2020" пройдет в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот" в Московской области 23-29 августа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.