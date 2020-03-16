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Военное обозрение

Новый взрывозащитный костюм поступит на вооружение Росгвардии

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Источник изображения: https://yuripasholok.livejournal.com/

Новый индивидуальный взрывозащитный комплекс, способный защитить оператора-взрывотехника во время разминирования самодельных взрывных устройств СВУ) поступит на вооружение инженерных подразделений "Росгвардии" до конца этого года.

Как пояснили в "Росгвардии", новый защитный комплекс "Гранат-В" в первую очередь будет поставлен на вооружение инженерно-технических подразделений ОМОН, которые выезжают первыми на обнаружение какого-либо взрывоопасного предмета. Он способен защитить сапера при подрыве взрывного устройства весом до 4 кг.

Этому костюму аналогов в России нет, это единственный костюм, который защищает оператора-взрывотехника при выполнении задач по разминированию подозрительного предмета, то есть самодельного взрывного устройства

- заявили в Росгвардии, добавив, что в данном костюме взрывотехник может работать один.

Источник изображения: https://yuripasholok.livejournal.com/

Второй человек, который по видеокамере за ним следит, на 100 м отходит от второго дублера и в течение работы производит разминирование самостоятельно

- пояснил сотрудник Росгвардии.

Как отмечается, в настоящее время взрывозащитный комплекс "Гранат-В" прошел апробацию. До конца года его планируется взять на вооружение инженерных подразделений Росгвардии, закупка комплексов планируется уже в 2021 году.

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
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