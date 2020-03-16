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Военно-промышленный курьер

Индонезия капитулировала перед угрозой американских санкций

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Источник изображения: vpk-news.ru

Власти Индонезии отказались от планов по заключению контракта с РФ на поставку 11 российских истребителей на общую сумму 1,1 млрд долларов.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Bloomberg.

По данным агентства, Джакарта приняла такое решение под давлением администрации президента США Дональда Трампа. Американские власти, указал собеседник агентства, пригрозили, что США введут санкции в отношении Индонезии в случае заключения контракта на поставку истребителей с РФ, а также сделки с КНР на приобретение нескольких патрульных кораблей на сумму около 200 млн долларов.

Кроме того, администрация президента Индонезии Джоко Видодо выражала обеспокоенность в связи с возможным применением Соединенными Штатами карательных мер в области торговли в случае заключения контракта с Пекином, добавил источник агентства.

О подписании контракта с Джакартой на поставку 11 истребителей Су-35 стало известно в начале 2018 года, однако из-за санкций США к настоящему моменту его реализация не началась. В июле 2019 года посол Индонезии Мохамад Вахид Суприяди сообщил, что задержка связана со сложностью торговой схемы, в которую вовлечены и государственные ведомства, и компании.

В октябре прошлого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что российская сторона надеется на принятие в обозримом будущем решения о реализации контракта на поставки Индонезии истребителей Су-35.

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Страны
Индонезия
Китай
Россия
США
Продукция
Су-35
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Трамп Дональд
Шугаев Дмитрий
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